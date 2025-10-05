Alineación del FC Barcelona contra el Sevilla para el partido de LaLiga

Ya se conoce la alineación del Barça para medirse al Sevilla en el Pizjuán esta tarde a partir de las 16.15 horas. Hansi Flick sigue apostando por las rotaciones para tener piernas frescas y encontrar soluciones a un calendario tan apretado. Tras la exigencia de la Champions ante el PSG, Flick presenta varias novedades en el equipo.

El técnico alemán, además, contaba con las bajas de Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha y Lamine para medirse al Sevilla, una situación que ha condicionado el once. En la portería Wojciech Szczesny sumará su tercera titularidad seguida desde que cayó lesionado Joan. El polaco, que ya estuvo en el once ante la Real Sociedad y el PSG, volverá a defender hoy la portería del Barça ante el Sevilla.

En defensa, Flick sigue rotando el centro de la defensa. La gran novedad es la presencia de Ronald Araujo, suplente ante el PSG, que hoy ocupará el flanco derecho del centro de la defensa. Le acompañará Pau Cubarsí, que fue suplente en la anterior jornada liguera ante la Real Sociedad. En los laterales, sigue en el once Gerard Martín, a pesar de que Balde ya disputó unos minutos ante el PSG tras recibir el alta médica. Koundé sigue en el lateral derecho y Flick le da descanso a Eric.

En el mediocampo, sin novedades: se mantiene el clásico De Jong y Pedri en la base formando un doble pivote y la presencia de Dani Olmo en la mediapunta. Un partido más, Pedri sigue sin entrar en las rotaciones y deberán esperar su oportunidad en el banquillo Casadó, Bernal y Dro, que fue titular ante la Real Sociedad pero se quedó sin jugar ante el PSG.

En la delantera, cambios obligados por las bajas de Raphinha y Lamine Yamal. Lewandowski vuelve al once tras ser suplente ante el PSG y ocupará la posición de '9'. Le acompañarán en las bandas Rashford y Ferran, pero habrá que ver con qué disposición. Flick acostumbra a usar más a los dos en la banda izquierda, así que habrá que cuál de los dos juega en la banda derecha en el Pizjuán.

El once del Barça contra el Sevilla

Esta es la alineación del Barça ante el Sevilla: Szczesny, Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Rashford, Ferran Lewandowski.

Sigue en este directo de SPORT el minuto a minuto del compromiso correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports 2025/26.