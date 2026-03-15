La alineación del FC Barcelona contra el Sevilla FC en LaLiga

El Barça, como el propio Hansi Flick ha reconocido, está inmerso en una de las semanas más decisivas de todo el campeonato. Los azulgranas regresaron de Newcastle con un 'milagroso' empate en el bolsillo y tienen que vencer el miércoles en el Spotify Camp Nou para acceder a los cuartos de final de la Champions League. Pero antes, toca recibir al Sevilla FC en LaLiga y con la necesidad de ganar, pues el Real Madrid vuelve a estar 'enganchado' a un punto del FC Barcelona tras golear el sábado los de Álvaro Arbeloa al Elche (4.1).

Se esperaban cambios y rotaciones en el once titular y lo cierto es que no ha defraudado Hansi Flick en este sentido, pues hay dos grandes novedades y una ausencia de peso. Xavi Espart debuta como titular tras tener el pasado martes en Newcastle sus primeros minutos oficiales saliendo del banquillo. Se esperaba que el de Vilassar pudiera tener la alternativa. La gran sorpresa, porque suele ocurrir muy poco, es la ausencia de Lamine Yamal del once y la titularidad de Roony Bardghji.

Lo cierto es que Lamine había pasado unos últimos días sintiendo malestar, aunque en la previa del partido se entrenó con normalidad. Para el sueco es una oportunidad de oto de demostrar su calidad. Siempre que ha tenido ocasión, Flick ha hablado muy bien de Roony.

El once titular que presenta Hansi Flick contra el Sevilla es el formado por Joan Garcia bajo palos; línea defensiva con Xavi Espart, Cubarsí, Gerard Martín y Joao Cancelo en defensa; un centro del campo con Marc Bernal, Pedri y Dani Olmo; y arriba, un tridente poco habitual con Bardghji, Raphinha y Lewandowski.

¿Once en clave Champions?

Una de las dudas que había era si en la punta de ataque iba a entrar Ferran Torres o mantenerse Robert Lewandowski, que ya ejerció de '9' en St. James' Park. Hansi Flick mantiene la confianza en el 'killer' polaco, aunque también se puede interpretar este once en clave Champions.

En este sentido, Lamine estará seguro el miércoles contra el Newcastle y también es de esperar la presencia de Eric Garcia, que no tuvo minutos en Newcastle por molestias físicas, Así que tanto Espart como Bardghji tienen mucho que decir esta tarde electoral y ganarse, quién sabe, más protagonismo en la recta final de la temporada.