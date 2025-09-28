La alineación del FC Barcelona contra la Real Sociedad

Hansi Flick ya ha dado a conocer el once inicial con el que el FC Barcelona se medirá esta noche (18.39 horas) a la Real Sociedad. El técnico del FC Barcelona ha introducido importantes novedades en el equipo en todas las líneas a la búsqueda de un nuevo triunfo en LaLiga 2025/26 que los mantenga al frente de la clasificación tras la derrota del Real Madrid ayer por cinco goles a dos ante el Atlético de Madrid.

El técnico alemán recupera hoy a Lamine Yamal, que ha entrenado con normalidad durante toda la semana y que, como contó en rueda de prensa ayer, tendría minutos. La intención del staff médico era que tuviera minutos en el día de hoy para que llegara rodado al encuentro de Champions League ante el Paris Saint Germain, y así será.

Días intensos en la enfermería azulgrana

Tras la dura lesión de Gavi, que le tendrá entre cuatro y cinco meses de baja, las bajas en la plantilla han ido creciendo. Joan García se lesionó anteayer en el entrenamiento y pasó por el quirófano del doctor Joan Carles Monllau para una artroscopia que le obligará a estar alrededor de cuatro semanas fuera. También dio el susto Casadó, que tuvo que retirarse del entreno por molestias, aunque ha entrado en la convocatoria y todo quedó en anécdota. A esto se suma la lesión de Fermín, con un tiempo estimado de recuperación de unas tres semanas.

Raphinha, tras terminar con molestias el partido ante el Oviedo, volverá ligeramente más tarde que Fermín. En el caso de Balde, tenía números para entrar en la convocatoria pero finalmente no lo hará, por lo que el cuerpo técnico deberá reordenar la defensa. El club confía en acelerar la recuperación de todos dentro de los plazos y en mantener la competitividad del equipo.

Gran oportunidad para Dro y Bardghji

El once de hoy llama la atención por sus sorpresas. Debutará Dro, la perla que deslumbró en pretemporada, y también Roony Bardghji, llamado a ganar peso tras la lesión de Lamine Yamal, que tendrá minutos en la segunda mitad. La apuesta refuerza las bandas y busca más ritmo y profundidad. Flick premia el momento de los jóvenes y da descanso a Dani Olmo, que arrancará en el banquillo.

Finalmente, Hansi Flick despejó todos estos interrogantes con un once en el que incorporó varias novedades respecto al equipo que se impuso al Oviedo en la pasada jornada.

Con Tek en la portería, Flick opta por una defensa compuesta por Gerard Martín, Araújo, Cubarsí y Koundé. En el centro del campo, con las molestias de Casadó jugarán Pedri, Frenkie de Jong y Dro, que se estrena hoy en Liga. Arriba, en la parcela ofensiva, estarán Rashford, Lewandowski y Roony Bardghji.

Las dudas en la portería

Para muchos, había ciertas dudas en la portería con la presencia de Szczesny ya queJoan Ga rcía había aportado una tranquilidad y seguridad espectaculares. Ahora, con la lesión de Joan, Szczesny volverá a la titularidad. Flick quiso calmar ese ruido ayer en rueda de prensa defendiendo al polaco. "No son buenas noticias no tener a Joan, que ha hecho un gran trabajo. Fue en la última jugada en Oviedo, son cosas que pueden pasar. No son buenas noticias no tener a Joan, que ha hecho un gran trabajo. Fue en la última jugada en Oviedo, son cosas que pueden pasar", aseguró Flick.

El once de la Real Sociedad

El conjunto visitante saldrá con: Alex Remiro; Aihen Muñoz, Caleta-Car, Zubeldia, Aramburu; Gorrotxategi, Marin, Turrientes; Barrenetxea, Oyarzabal y Guedes.