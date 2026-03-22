La alineación del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano, en el partido de LaLiga EA Sports

Barça y Rayo Vallecano se verán las caras este domingo 22 de marzo en el Spotify Camp Nou en el partido que abrirá el 'superdomingo'. En una jornada clave para los de Flick, dado que el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el derbi, los azulgranas buscarán llevarse los tres puntos para seguir ampliando la ventaja en lo alto de la tabla de LaLiga.

Después del exigente partido, también en casa, ante el Newcastle en Champions League, el FC Barcelona regresa a la competición doméstica justo antes de un parón de selecciones en la que la mayoría de los futbolistas de la primera plantilla viajarán con sus respectivos combinados nacionales.

Los jugadores del Barça con la camiseta retro de Ronaldinho / Dani Barbeito

Entre ellos está Joan Garcia, quien el pasado miércoles dio el susto al no poder acabar el encuentro ante el conjunto inglés. Finalmente, las molestias que sintió el guardameta se quedaron en nada y hoy podrá salir de inicio para defender la portería azulgrana, además de viajar también por primera vez con la selección española en esta ventana internacional.

En defensa, el técnico alemán no ha inventado. Solo un cambio respecto al once que presentó ante el Newcastle. En la rueda de prensa previa ya explicó que Eric Garcia se sentaría en el banquillo, pero que no saldría de inicio. Así que, como ya pasó en Champions, será Araujo quien ocupe su lugar.

Flick, con todo a por el Rayo

La presencia del defensor 'charrúa' es el único cambio en el once que presentará ante el Rayo Vallecano. Ocupará el carril derecho junto a la pareja Cubarsí - Gerard Martín en el centro y Cancelo por la izquierda. Se había especulado con la posible titularidad de Xavi Espart, pero el canterano azulgrana tendrá que esperar su oportunidad.

Ronald Araujo cedió el brazalete de capitán a Gavi / Valentí Enrich

En el centro del campo, vuelve a salir de inicio Marc Bernal, ya fijo en el eje del mediocampo azulgrana. Por delante tendrá a Pedri y Fermín llevando el peso del juego. En ataque, poca sorpresa. Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha son los futbolistas elegidos por el técnico.

Sin rotaciones

Flick alinea así prácticamente el mismo once que en Europa, donde el conjunto azulgrana pasó por encima de las 'urracas'. El 7-2 y las buenas sensaciones que dejó el equipo, apuntan a ser una de las claves de las no rotaciones. Ferran y Olmo, dos de los nombres que tenían más números de arrancar de inicio, finalmente tampoco han entrado en el esquema. Eso sí, serán dos piezas clave, seguro, para la segunda mitad. Una segunda parte en la que también podría volver a tener minutos Gavi.

Otro de los protagonistas de la rueda de prensa previa fue el de Marcus Rashford. El inglés, quien en tramos de la temporada se ganó el cartel de titular con grandes actuaciones, ha ido desapareciendo poco a poco del once. Al ser preguntado por ello, el alemán lo dejó claro: "Tuvo algunos problemas en los últimos días y lo cuidábamos. Ahora está otra vez al cien por cien".

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Alineación del Barça contra el Rayo

Joan Garcia, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Bernal, Pedri, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.