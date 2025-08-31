La alineación del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano

Hansi Flick ya ha dado a conocer el once inicial con el que el FC Barcelona se medirá esta noche (21.30 horas) al Rayo Vallecano. El técnico del FC Barcelona ha introducido importantes novedades en el equipo en todas las líneas a la búsqueda del tercer triunfo en LaLiga 2025/26 que los mantenga al frente de la clasificación.

Flick recuperó esta semana a Gerard Martín y Szczesny una vez que han podido ser inscritos en LaLiga. Además, se reincorporó Frenkie de Jong que estuvo ausente frente al Levante debido a que fue padre. Así, los únicos ausentes en la convocatoria de desplazados a Madrid eran los lesionados Ter Stegen y Marc Bernal, además de Roony Bardghji que todavía no ha podido ser inscrito.

Las incógnitas en torno a Koundé y Lewandowski

También se mantenían diferentes dudas en torno al equipo inicial: si podían regresar Jules Koundé en la defensa y Robert Lewandowski en la delantera; y durante todo el fin de semana ha flotado en el ambiente la situación de Fermín López, pendiente de tomar una decisión en torno a la multimillonaria oferta que ha recibido del Chelsea.

Finalmente, Hansi Flick despejó todos estos interrogantes con un once en el que incorporó varias novedades respecto al equipo que se impuso al Levante en Valencia en la pasada jornada.

No hay cambios en la portería pese al regreso de 'Tek' a la convocatoria: Joan Garcia es la apuesta del entrenador y del club para defender la meta blaugrana y así se ha mantenido el catalán.

En la defensa se especulaba con el posible regreso de Jules Koundé al lateral derecho, desplazando a Eric García o Ronald Araujo, mientras que Alejandro Balde se mantendía en el lateral zurdo. Finalmente, además del francés también ha entrado Andreas Christensen y descansan Araujo y Cubarsí.

En el medio del campo, el imprescindible Pedri recupera a Frenkie de Jong al frente de la sala de máquinas. Las dudas aquí giraban entre la titularidad de Dani Olmo en la medipunta, una vez que Gavi salió de la ecuención temporalmente debido a su lesión. Olmo será el mediapunta azulgrana en Vallecas.

Y en ataque, se mantenía la pregunta en torno a las figuras de Ferran Torres y Robert Lewandowski: con Lamine Yamal y Raphinha en las bandas, Flick debía decidir si mantenía al valenciano o hacía titular al polaco. Finalmente mantiene al 'Tiburón'.

Este es el once inicial del Barça frente al Rayo Vallecano

Finalmente, Hansi Flick ha apostado por este once inicial para medirse al Rayo en el estadio de Vallecas:

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Unai López, Pathe Ciss; Isi Palazón, Pedro Díaz, Álvario García; y De Frutos.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde; Pedri, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres y Raphinha.