Alineación del FC Barcelona contra Osasuna para el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports 2025/26

El Barça está ya ante su primer 'match ball' para ganar la Liga. Depende de sí mismo para obligar al Real Madrid a ganar en el campo del Espanyol este domingo. Si los blaugrana suman los tres puntos ante Osasuna, en el siempre exigente desplazamiento a El Sadar, el título ya será solo cuestión de tiempo, incluso si los blancos superan a los pericos en el RCDE Stadium. Ya no habrá marcha atrás.

Hansi Flick, sonriente antes del Osasuna-Barça / Valentí Enrich

El técnico alemán, que no ha querido saber nada en las últimas semanas que no tuviera que ver con acabar de conquistar el campeonato de Primera División, ha apostado por una alineación que va acorde con su forma de entender el fútbol. Las rotaciones han pasado a la historia si es que algún día existieron porque el Barça ya solo compite por ganar, por segunda temporada consecutiva, la Liga. Más allá de que la Champions sigue resistiéndose, en lo que se refiere a los títulos que disputan los dos grandes, Barça y Real Madrid, de forma directa, el dominio es incontestable, avasallador.

Eric García, futbolista imprescindible para el Barça / EFE

De hecho, desde que llegó Flick, todo aquello que ha competido frente a los madridistas lo ha ganado. Pasó la pasada campaña cuando logró Copa, Supercopa de España y Liga y también está a punto de pasar esta temporada, ganando Liga y Supercopa de España. Solo quedará la espina de la Copa, aunque el varapalo del equipo de Arbeloa fue mucho más cruel que el blaugrana. Y es que el Albacete acabó eliminando a los blancos, mientras que el Atlético, con robo incluido, apeó al Barça.

Dani Olmo, un puntal en la plantilla de Hansi Flick / EFE

Flick, en ese sentido, ha decidido ir con todo ante Osasuna y presentar un once de garantías para poder dar un paso de gigante y definitivo hacia el campeonato. En la portería, como siempre, jugará Joan Garcia, mientras que en el lateral derecho lo hará Èric Garcia. Las posiciones de centrales estarán ocupadas por Cubarsí y Gerard Martín. En el lateral zurdo, Cancelo se ha hecho con la plaza por delante de Balde.

Gavi llegó a tiempo para unirse a Pedri y celebrar el título de Liga / AFP7 vía Europa Press

En el centro del campo había la duda de si jugaría, de nuevo, Gavi, o De Jong regresaría a la titularidad. Finalmente será el canterano quien siga en el equipo inicial. Y lo hará acompañado de Pedri y Dani Olmo, otra vez en la media punta. Arriba, Roony Bardghji ejercerá de Lamine Yamal en la banda derecha, Lewandowski se mantiene como delantero centro y en la banda izquierda del ataque Fermín López seguirá, porque se lo ha ganado a peso juegue donde juegue, como titular.

Esta es la alineación oficial del Barça ante Osasuna: Joan Garcia, Èric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Olmo, Roony, Lewandowski y Fermín López.