Alineación del FC Barcelona contra Osasuna en la Liga

El FC Barcelona quiere seguir con su pleno de victorias en el nuevo Spotify Camp Nou. Desde la vuelta a casa, los de Hansi Flick lo están ganando todo y están cada vez más cerca de su mejor versión a pesar de las bajas que aún tiene el alemán.

Para recibir a Osasuna, el técnico azulgrana no quiere experimentos y saldrá con prácticamente todo lo que tiene. La gran novedad será la vuelta de Ferran Torres al once titular tras ser suplente ante el Eintracht Frankfurt. El valenciano llegaba al duelo europeo tras marcar un hat-trick al Betis en La Cartuja, pero Flick prefirió a un Lewandowski que no terminó de estar fino.

Rashford y Lamine Yamal acompañarán al 'tiburón' en las bandas, mientras que Raphinha volverá a ocupar la mediapunta. Por lo tanto, con el brasileño de enganche, Flick da descanso a un Fermín que ha sufrido esta temporada con las lesiones y que ante el Eintracht demostró que sigue sin estar en plenas condiciones.

Quien sí que será titular será Eric Garcia tras firmar su renovación con el Barça hasta el 2031. El de Martorell repetirá como pivote titular del equipo, mientras que Frenkie de Jong arrancará desde el banquillo por tercer encuentro seguido. No es titular desde el fatídico día en Stamford Bridge.

Alineaciones confirmadas para el FC Barcelona - Osasuna

FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Pedri, Raphinha, Rashford, Lamine, Ferran Torres.

Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Abel Bretones; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Víctor Muñoz y Budimir.

Árbitro: Adrián Cordero

Estadio: Spotify Camp Nou

Partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga