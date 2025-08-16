FC BARCELONA
Alineación del FC Barcelona contra el Mallorca para la primera jornada de Liga
Estos son los once futbolistas escogidos por Hansi Flick para empezar con buen pie la defensa del título doméstico
El FC Barcelona empieza este sábado 16 de agosto la defensa de LaLiga en Son Moix. El equipo de Hansi Flick visita al RCD Mallorca con ganas de empezar bien la temporada oficial y dejar claro a sus principales competidores que sigue con hambre de títulos.
El técnico alemán, muy satisfecho con la pretemporada que han realizado sus pupilos, podrá contar esta noche con Joan Garcia y Marcus Rashford. El portero catalán y el delantero inglés han sido inscritos 'in extremis' y han podido formar parte de la expedición culé hacia Mallorca. En cambio, Gerard Martín, Wojciech Szczesny y Roony Bardghji se han quedado en Barcelona porque sus registros en LaLiga no han podido efectuarse a tiempo.
Joan Garcia, de hecho, debutará como titular y será el encargado de defender la portería en Son Moix. El de Sallent es la principal novedad de un once con al menos un cambio por línea respecto al once de gala de la temporada pasada: Ronald Araujo entra por Iñigo Martínez, Fermín ocupará la plaza de Dani Olmo y, en ataque, Ferran Torres será la referencia ofensiva como consecuencia de la lesión de Robert Lewandowski. Además, Eric Garcia ha ganado la partida a Jules Koundé en el lateral derecho.
Rashford, por su parte, será uno de los integrantes del banquillo visitante del estadio del Mallorca. Lo acompañarán Iñaki Peña, Gavi, Christensen, Marc Casadó, Dani Olmo, Jules Koundé y los canteranos Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni y Guille Fernández.
Alineaciones del RCD Mallorca - FC Barcelona
RCD Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Mojica; Morlanes, Antonio Sánchez, Darder; Pablo Torre, Asano, Muriqi.
FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.
Sigue en este directo de SPORT el RCD Mallorca - FC Barcelona correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports 2025/26.
