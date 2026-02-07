La alineación del FC Barcelona ante el Mallorca

El Barça sigue con su necesidad imperiosa de ganar para mantener el primer puesto de la tabla y el rival de este sábado es el Mallorca de Jagoba Arrasate. Ambos equipos llegan en buena dinámica después de conseguir los barcelonistas el pase para la semifinal de la Copa del Rey y los bermellones golear al Sevilla en LaLiga.

Hansi Flick plantea un once con algunos cambios, pero con el objetivo de que el equipo siga igual de competitivo que siempre. Los retoques son obligados con las tres competiciones en juego y el jueves espera el Atlético de Madrid en la ida copera en el Metropolitano. La ausencia más importantes es la de Frenkie de Jong que deja su puesto a Casadó.

El canterano ejercerá en su posición natural de pivote, mientras que Olmo y Fermín serán los interiores. En la zaga, salen los cuatro pilares del equipo, mientras que en ataque Rashford ejercerá de Raphinha.

Por su parte, el Mallorca no puede permitirse el lujo de especular en exceso ya que solo está dos puntos por encima de la zona de descenso. El partido, por tanto, se espera vibrante con duelos individuales de calidad como puede ser el de Lamine Yamal frente a la joya ex barcelonista Jan Virgili.

El Barça tiene las importantes bajas de Pedri y Raphinha, además de las de larga duración de Gavi y Christensen. En el Mallorca se ausentará Asano por lesión y Abdón Prats por motivos personales.

FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, Casadó, Olmo, Fermín, Lamine Yamal, Lewandowski y Rashford.