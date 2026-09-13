La alineación del FC Barcelona contra el Levante para la jornada 5 de LaLiga EA Sports

El Barça vuelve a visitar Valencia una semana después, en esta ocasión para medirse al Levante de Luis Castro en la quinta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio Ciutat de València. La intención de Hansi Flick es que su equipo responda al triunfo del Real Madrid frente al Rayo (4-1) y mantenga las excelentes prestaciones de las primeras cuatro jornadas en las que sumó sendos triunfos frente a Elche (0-5), Athletic (2-0), Rayo (5-2) y Valencia (0-5).

El equipo mantuvo en su estreno en la Champions frente al Feyenoord las mismas buenas sensaciones pese a las numerosas rotaciones, desplegando un juego excelente que además no deja de ser espectacular y efectivo, como demostró el 5-1 final. La Gent Blaugrana está ilusionada ante una campaña en la que su equipo puede aspirar a todos los títulos con garantías, incluida la ansiada sexta Copa de Europa.

Toca volver a LaLiga

Pero antes toca regresar al campeonato doméstico y mantener el máximo respeto a un Levante que espera convertirse en el primer equipo capaz de tumbar en la lona al Barça. Flick es consciente de ello y no permite a sus jugadores que dejen de afrontar todos los encuentros con humildad, trabajo e intensidad. De ahí que de nuevo se hayan producido las rotaciones, aprovechando el excelente momento de la mayor parte de los integrantes de la plantilla y la gran competitividad que existe entre ellos.

Es evidente que estas rotaciones no afectan prácticamente a la columna vertebral del equipo, al menos en estas alturas de temporada. Joan Garcia, Pau Cubarsí, Lamine o Raphinha están en el once, por supuesto. Y, de hecho, regresan a la titularidad futbolistas que a día de hoy son considerados indiscutibles, como un Eric Garcia que hace tiempo le está ganando la partida a Jules Koundé.

Así, por delante de Joan Garcia se sitúan Eric, Cubarsí, Gerard Martín y Espart; por delante en la sala de máquinas Rodri y Pedri se alinean con Fermín, mientras que en la delantera Gordon regresa junto a Lamine y Raphinha.

En cuanto al Levante UD, Castro presenta on once con muchas novedades respecto a las previsiones, con cambios en todas las líneas:

Los onces de ambos equipos están formados por:

Levante UD: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Requena, Sotelo, Olasagasti; Brugué (c), Petar Ratkov y Víctor García.

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha (c) y Gordon.

Noticias relacionadas

El partido arranca a las 1615 horas en el Ciutat de València y podréis seguirlo en directo en el minuto a minuto de nuestro compañero Dídac Peyret en la web y en la qpp del Diario SPORT.