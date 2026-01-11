Alineación FC Barcelona hoy: el once del Barça para enfrentarse al Real Madrid en la final de la Supercopa

El FC Barcelona ya tiene once para enfrentarse al Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Jeddah. El equipo blaugrana saltará con una alineación que era previsible, salvo en la punta de ataque donde ha saltado la sorpresa.

En la portería estará Joan Garcia, arropado en la defensa por Koundé, Cubarsí, Eric Garcia y Balde. La misma defensa que en la semifinal frente al Athletic Club en la semifinal del miércoles. De esta manera, Gerard Martín se queda en el banquillo al volver Eric a su posición natural

El centro del campo será también el mismo con Frenkie de Jong, junto a Pedri y Fermín, mientras que la novedad en ataque es la presencia de Lewandowski en sustitución de Ferran Torres. Por otro lado, ya estaba previsto que Lamine Yamal entrara por Roony. Por supuesto, Raphinha ocupará el carril zurdo con libertad de movimientos.

FC Barcelona: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Fermín, Lamine, Lewandowski y Raphinha.