Alineación FC Barcelona hoy: el once de Flick ante el Valladolid

El Barça está en plena lucha para llegar a la final de la Champions, pero aunque la vuelta ante el Inter esté a la vuelta de la esquina, los culés no se pueden relajar en Liga. Los azulgranas visitan a un Valladolid ya descendido a Segunda División que no gana ningún encuentro desde el mes de enero. Sabiendo lo apretado que está el calendario, Flick ha decidido rotar y sacar un once con muchos jugadores suplentes para llegar de la mejor manera a San Siro.

La gran noticia del partido en el Zorilla será la vuelta de Ter Stegen a la portería. El teutón se lesionó ante el Villarreal en el mes de setiembre y reaparecerá por fin esta noche como adelantó Flick en la rueda de prensa previa. El capitán volvió a la convocatoria el día de la final de Copa, aunque no jugó. En esta ocasión volverá a vestirse de corto.

En la defensa seguirá el baile de las rotaciones. Ningún jugador titular aparece en la lista de Flick, que perdió a Kounde el día del Inter de Milán. Christensen, que ya volvió a jugar en Champions, será titular en el Zorilla por primera vez desde la primera jornada de Liga.

Y sin duda, en la delantera nos encontramos las rotaciones más sorprendentes. Aun sin Lewandowski, el técnico alemán apostará por una delantera de circunstancia con Ansu Fati, Pau Víctor y Dani Rodríguez. El vasco debutará oficialmente con el primer equipo y lo hará como titular, la gran sorpresa del once.

En el banquillo estarán dos canteranos más que esperan su debut oficial con el primer equipo: Landry Farré y Noah Darvich.

Alineación del FC Barcelona vs Valladolid en LaLiga

Valladolid: André; Candela, Cömert, Cenk, Aznou; Juric, Anuar, Sánchez, Amallah; Moro y Sylla

FC Barcelona: Ter Stegen; Héctor Fort, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Gavi, Pedri, Fermín; Dani Rodríguez, Pau Víctor y Ansu Fati.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Galicia)