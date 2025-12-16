Alineación del FC Barcelona contra el Guadalajara en Copa del Rey

Se esperaba una rotación masiva de Hansi Flick para el Guadalajara-Barça de la Copa del Rey. El técnico alemán, que no se fía ni un pelo del torneo del KO después de que varios Primera hayan caído contra equipos de inferior categoría, se ha llevado a toda la artillería a la localidad castellanomanchega. Incluso un Robert Lewandowski que no ha completado con el grupo las dos últimas sesiones y que contábamos que no cogería el avión este martes.

El club azulgrana defiende el título tras llevarse una final épica en La Cartuja el curso pasado con ese recordado gol de Jules Koundé desde fuera del área. Un zapatazo para el recuerdo. El Barça se impuso en la primera ronda copera la temporada anterior al Barbastro a domicilio y esta vez le ha tocado visitar el Pedro Escartín, que ha ampliado su capacidad hasta los 8.500 espectadores.

UN GUADALAJARA EN HORAS BAJAS

El Guadalajara milita en el Grupo I de la Primera Federación y se encuentra en puestos de descenso. De hecho, es el equipo más goleado de la categoría. Pese a no fiarse ni un pelo, es verdad que Flick pone en liza una alineación muy cambiada respecto al último compromiso oficial en el Spotify Camp Nou ante Osasuna.

Flick ha hecho debutar a Jofre Torrents / FCB

En total, son ocho cambios los que introduce Hansi para el duelo copero en Guadalajara. El XI es el siguiente: Szczesny, Casadó, Eric, Christensen, Jofre, Bernal, Frenkie, Lamine, Fermín, Bardghji y Rashford. Despejada la duda bajo palos y sorpresa importante cuando todos daban por hecho que sería Tek el elegido. El germano vuelve a disputar un partido oficial con el Barça desde el 18 de mayo.

Roony Bardghji, buena oportunidad / Manu Reino / AP

Además, destacar el debut como titular de Jofre Torrents. El de La Selva del Camp ya había jugado algunos minutos, pero nunca de inicio. Oportunidad importante para Christensen (no es titular desde el 28 de septiembre) y también un Marc Bernal que jugará su segundo partido de inicio tras regresar de la lesión. Y veremos dónde juega