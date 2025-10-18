La alineación del FC Barcelona contra el Girona

El FC Barcelona ha dado a conocer la alineación para medirse al Girona esta tarde (16:15 horas). Se esperaba una revolución en el once por culpa de las lesiones y se ha confirmado. Flick no lo tenía fácil para hacer el equipo: a las bajas de Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Olmo, Ferran, Raphinha y Lewandowski, había que sumar que Lamine y Fermín regresaban de sus respectivas lesiones.

De nuevo, las consecuencias del parón de selecciones volvía a condicionar una alineación de Flick, que ha tenido que inventarse una delantera. Sin Lewy y Ferran disponibles, el alemán apuesta por Rashford como '9', una posición familiar para el inglés aunque prefiera jugar por la izquierda. Las otras dos posiciones del ataque serán para Lamine, en la derecha, y Toni en el otro costado.

Otra opción es que sea Rashford el que ocupe la banda izquierda y sea Toni el que haga de falso nueve, como ya hizo el curso pasado en el filial. El alemán tenía otras opciones como Fermín, pero se ha decantado por Toni para la banda izquierda.

Oportunidad para Casadó

En el mediocampo, la gran novedad es Casadó. Le acompañarán De Jong y Pedri, que a pesar de acumular muchos minutos Flick no les dará descanso. El Barça se la juega ante el Girona y necesita los tres puntos para apretar al Madrid que supo aprovechar la derrota del Barça ante el Sevilla para recuperar el liderato en la última jornada liguera. La gran duda es quién ocupará de los tres la posición de mediapunta. Finalmente, en la portería se mantiene Wojciech Szczesny, que está siendo el meta titular desde que se lesionó Joan Garcia, que aún tiene para varias semanas.

Esta es la alineación del Barça: Szczesny, Koundé, Eric, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Pedri; Lamine, Toni, Rashford.