FC BARCELONA
Alineación del FC Barcelona contra el Getafe para el partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports 2025/26
El cuadro de Flick tiene una visita muy correosa en el Coliséum Alfonso Pérez de la localidad madrileña
Duelo denso y complicado el que tiene el FC Barcelona en el Coliséum Alfonso Pérez correspondiente a la Jornada 32 de la Liga EA Sports. El cuadro de Hansi Flick se mide con un Getafe que es el segundo mejor equipo de toda la segunda vuelta y que es un bloque de cemento armado, sobre todo cuando juega en su estadio.
El conjunto barcelonista quiere dar una estocada casi definitiva por el título de Liga en la localidad madrileña y hacerlo pese a las bajas de Christensen, Marc Bernal, Raphinha y, sobre todo, de un Lamine Yamal que se perderá su primer partido tras la lesión del bíceps femoral que se produjo en el duelo intersemanal frente al Celta de Vigo en el Spotify Camp Nou.
Romper la racha en el Coliséum
Hansi Flick no quiso entrar en polémicas con Bordalás, con el que tuvo un roce en el partido que se disputó en el Coliséum la temporada pasada. Un feudo especialmente arduo para un Barça que no ha sido capaz de ganar allí en sus últimos cinco desplazamientos y que busca romper con esta dinámica negativa.
Una de las grandes dudas que barajaba Hansi en su alineación era, precisamente, quién iba a relevar a a Lamine en ese extremo diestro. Con la posibilidad de meter ahí a un centrocampista como Fermín o, lo más natural, que entrara Roony Bardghji, que tiene en este 'rush' final una oportunidad tras muchos meses a la sombra del astro de Rocafonda.
Más dudas
Otras incógnitas residían en el extremo zurdo, con Gavi partiendo por delante de Rashford, o en la defensa. Si daba entrada a Araujo por Gerard Martín después de quedarse a cero ante el Celta el charrúa y por el perfil del rival.
Finalmente, la alineación que pone en liza Hansi Flick es la siguiente: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Bardghji y Lewandowski.
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