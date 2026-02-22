Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - LevanteAlineación Barcelona hoyDónde ver Barcelona - LevanteTest MotoGP TailandiaReal MadridCarvajalClasificación UAE TourDel Toro UAE TourBarça - BaskoniaValencia Basket - Real MadridCuadro Copa del Rey BaloncestoDónde ver Copa Rey BaloncestoGranada - BarcelonaAlcaraz - Fils final ATP DohaMcEnroe AlcarazRankig ATP hoyBota de OroSkimo JJOOMedallas España JJ.OO InviernoFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeClasificación Volta AlgarveAntonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouClasificación LaLiga
instagramlinkedin

FC Barcelona

La alineación del FC Barcelona frente al Levante

Hansi Flick modificó el centro del campo para conseguir cortar la racha negativa de resultados

La alineación del FC Barcelona frente al Levante

La alineación del FC Barcelona frente al Levante

SPORT

Toni Munar

Toni Munar

El Barça necesita volver a la victoria. Los azulgranas llevan dos encuentros seguidos perdiendo y necesitan cortar esa racha negativa para volver a ser líderes en la Liga. Tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna, los culés pueden aprovechar y recuperar un liderato que perdieron hace menos de una semana en Montilivi.

Para volver a la senda del triunfo, Hansi Flick modifica ligeramente el equipo, buscando más estabilidad. Los azulgranas han perdido control desde la lesión de Pedri; hoy el canario vuelve a la convocatoria, pero esperará su turno en el banquillo. No quieren forzar su vuelta, aunque se espera que pueda jugar algunos minutos. Flick apostará por cambiar la pareja Olmo - Fermín que no había funcionado. El andaluz abandonará el once y en su lugar entrará Marc Bernal.

Alivio en el Barça por el estado de Eric Garcia

Eric Garcia, con la camiseta del FC Barcelona / Agencias

El canterano será titular en Liga por primera vez desde el mes de noviembre. Bernal había demostrado nivel suficiente para tener más oportunidades e incluso se estrenó como goleador con un golazo ante el RCD Mallorca.

El cambio de Flick es claro: quiere más estabilidad y no quiere repetir lo de los últimos dos encuentros. Tanto Girona como Atlético de Madrid pudieron atacar con mucha facilidad a un Barça muy expuesto. Olmo no termina de adaptarse a la base de la jugada y, tras dos derrotas muy duras, era momento de tomar decisiones antes de la vuelta definitiva de Pedri.

Lewandowski pregunta al linier en el Barça-Oviedo

Lewandowski pregunta al linier en el Barça-Oviedo / Gorka Urresola Elvira / SPO

En defensa también habrá novedades, ya que descansarán Pau Cubarsí y Alejandro Balde. Los dos futbolistas son habituales para Flick pero el alemán decide apostar por Cancelo en banda izquierda y Gerard Martín como central.

En ataque, la gran novedad será la vuelta de Robert Lewandowski al once titular. El polaco llevaba dos encuentros saliendo del banquillo y Ferran Torres no terminó de aprovechar su oportunidad. Los dos delanteros se van alternando la posición de nueve y en este turno será para el ex del Bayern de Múnich. No era titular desde el Mallorca, partido donde marcó gol.

Noticias relacionadas y más

Este es el once titular del Barça: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, De Jong, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL