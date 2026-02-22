La alineación del FC Barcelona frente al Levante

El Barça necesita volver a la victoria. Los azulgranas llevan dos encuentros seguidos perdiendo y necesitan cortar esa racha negativa para volver a ser líderes en la Liga. Tras la derrota del Real Madrid ante Osasuna, los culés pueden aprovechar y recuperar un liderato que perdieron hace menos de una semana en Montilivi.

Para volver a la senda del triunfo, Hansi Flick modifica ligeramente el equipo, buscando más estabilidad. Los azulgranas han perdido control desde la lesión de Pedri; hoy el canario vuelve a la convocatoria, pero esperará su turno en el banquillo. No quieren forzar su vuelta, aunque se espera que pueda jugar algunos minutos. Flick apostará por cambiar la pareja Olmo - Fermín que no había funcionado. El andaluz abandonará el once y en su lugar entrará Marc Bernal.

Eric Garcia, con la camiseta del FC Barcelona / Agencias

El canterano será titular en Liga por primera vez desde el mes de noviembre. Bernal había demostrado nivel suficiente para tener más oportunidades e incluso se estrenó como goleador con un golazo ante el RCD Mallorca.

El cambio de Flick es claro: quiere más estabilidad y no quiere repetir lo de los últimos dos encuentros. Tanto Girona como Atlético de Madrid pudieron atacar con mucha facilidad a un Barça muy expuesto. Olmo no termina de adaptarse a la base de la jugada y, tras dos derrotas muy duras, era momento de tomar decisiones antes de la vuelta definitiva de Pedri.

Lewandowski pregunta al linier en el Barça-Oviedo / Gorka Urresola Elvira / SPO

En defensa también habrá novedades, ya que descansarán Pau Cubarsí y Alejandro Balde. Los dos futbolistas son habituales para Flick pero el alemán decide apostar por Cancelo en banda izquierda y Gerard Martín como central.

En ataque, la gran novedad será la vuelta de Robert Lewandowski al once titular. El polaco llevaba dos encuentros saliendo del banquillo y Ferran Torres no terminó de aprovechar su oportunidad. Los dos delanteros se van alternando la posición de nueve y en este turno será para el ex del Bayern de Múnich. No era titular desde el Mallorca, partido donde marcó gol.

Este es el once titular del Barça: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, De Jong, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.