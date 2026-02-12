La alineación del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid

Hansi Flick ya ha dispuesto su once titular para el partidazo del Metropolitano, donde está en juego, como mínimo, medio pasaporte para la gran final de la Copa del Rey. El técnico alemán ha tenido que afrontar la importante ausencia de Raphinha, y también la de su sustituto nacional en la banda izquierda, Marcus Rashford, lo que sin duda ha condicionado su alineación. La variación elegida, y la que se presentaba como más lógica, ha sido la de ubicar a Fermín en el extremo. De esta manera, la mediapunta será ocupada por Dani Olmo.

Elche CF - FC Barcelona: El gol de Ferran Torres / LALIGA

Quedaban otras incógnitas que ya han sido despejadas con la publicación del once. Una de ellas era saber quién ocuparía el doble pivote junto a Frenkie de Jong, un habitual para Hansi Flick, y más en partidos importantes como el de esta noche en el Metropolitano. El elegido ha sido Marc Casadó, por lo que el otro Marc, Bernal, arranca desde el banquillo.

Ferran, a 'morder' en el Metropolitano

La posición de delantero centro también generaba expectación, aunque apuntaba al once Ferran Torres después de que el 'tiburón' descansara en los dos últimos partidos (jugó unos 20 minutos en Albacete y ante el Mallorca) y fuera protagonista en el feudo colchonero la pasada temporada: firmó un doblete en LaLiga y marcó el gol que dio el pase a la final en la Copa del Rey.

No ha habido sorpresa tampoco en este sentido y Ferran será esta noche el '9' titular del equipo azulgrana. Robert Lewandowski vuelve a la suplencia en un rol que el polaco tiene bastante asumido esta temporada.

Donde no se esperaba ningún tipo de sorpresa y no la ha habido es en la línea defensiva. Koundé tendrá por delante un exigente duelo con Ademola Lookman en el lateral derecho. Pau Cubarsí y Eric Garcia forman una pareja que se está haciendo cada vez más sólida en el eje y el lateral izquierdo será para Alejandro Balde. Y en la portería, ninguna discusión: Joan Garcia es el indiscutible número 1.

Este es el once titular del Barça: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Casadó, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín y Ferran Torres.