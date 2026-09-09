La alineación del FC Barcelona contra el Feyenoord para la Champions League

El Barça afronta este miércoles su primer compromiso de la Champions League ante el Feyenoord con el objetivo de prolongar el espectacular inicio de temporada. Los de Hansi Flick llegan al estreno europeo después de encadenar cuatro victorias de cuatro en LaLiga, con unos números ofensivos que hablan por sí solos: 17 goles a favor y apenas dos en contra.

El conjunto blaugrana quiere trasladar esta dinámica a Europa y comenzar con buen pie su camino en la máxima competición continental. El Feyenoord será el primer obstáculo de un Barça que llega lanzado y que quiere confirmar desde el primer partido que está preparado para competir de nuevo por todo. El duelo se disputará en el Spotify Camp Nou, donde el equipo contará con el apoyo de su afición en su estreno europeo.

La apuesta de Flick

En lo deportivo, Hansi Flick hace cinco modificaciones respecto al once de Valencia, con el cambio obligado por la ausencia de Eric Garcia. El técnico alemán apuesta por un once renovado para el estreno en Champions, con Jules Kounde ocupando el lateral derecho en lugar del sancionado Eric Garcia.

En la portería, Joan Garcia vuelve a ser el elegido. El guardameta ha sido titular en este inicio de campeonato y mantiene la confianza de Flick para afrontar el primer partido europeo de la temporada.

Por delante, Kounde entra en el lateral derecho, mientras que Pau Cubarsí y Christensen forman la pareja de centrales. En el costado izquierdo aparece João Cancelo, que afronta así su primer partido como titular esta temporada.

En el centro del campo, Rodri, Pedri y Dani Olmo forman la medular. El internacional español disputará así su primer partido de Champions como blaugrana después de haber debutado como titular en LaLiga. A su lado, Flick mantiene a Pedri y apuesta por Olmo para completar una zona de mucho talento y capacidad para controlar el ritmo del encuentro.

Arriba, Lamine Yamal, Raphinha y Karim Adeyemi forman el tridente ofensivo. Raphinha volverá a actuar como referencia ofensiva, con Lamine ocupando la banda derecha y Adeyemi partiendo desde el costado izquierdo. El alemán tendrá así su primera gran oportunidad europea como blaugrana.

Alineación confirmada del Barça

Así, el Barça saldrá al césped del Spotify Camp Nou con Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Adeyemi.

En el banquillo estarán Szczesny, Livakovic, Espart, Balde, Gerard Martín, Gavi, Fermín, Gabriel Jesus, Bernal y Hamza. Eric Garcia será baja por sanción, mientras que Frenkie de Jong y Roony Bardghji tampoco estarán disponibles.

El partido arrancará a las 18:45 horas en el Spotify Camp Nou y, como siempre, lo podréis seguir en directo en el minuto a minuto de la web y la app del Diario SPORT.