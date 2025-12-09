Alineación del FC Barcelona contra el Eintracht en Champions League

Regresa la Champions League al Spotify Camp Nou. O se estrena si tenemos en cuenta que el antiguo coliseo azulgrana se derribó por completo y que se ha levantado una nueva obra todavía inacabada. El Eintracht de Frankfurt tiene el honor de ser el primer rival que visitará el estadio en esta nueva era para el Barça y después de que se hayan disputado ya tres choques de Liga EA Sports: Athletic Club, Alavés y Atlético de Madrid.

Una noche especial en la que también planeará sobre el ambiente la urgencia y la necesidad. Y es que el Barça suma siete puntos de 15 posibles y para soñar con poder entrar en el TOP-8 y ahorrarse la ronda de play-off previa debe ganarlo todo y esperar. Esperar a que se den una serie de carambolas que no dependen de él.

TOCA REFRENDAR EL BUEN MOMENTO EN CHAMPIONS

En cualquier caso, el equipo de Hansi Flick quiere refrendar su reacción y su gran momento en Liga con una actuación coral y convincente. Ante un rival con miga, por cierto, puesto que la última visita del Eintracht a Barcelona, allá por abril de 2022, hubo una invasión del Spotify Camp Nou. Era la vuelta de cuartos de final de Europa League y una pésima gestión del club y un buen puñado de socios 'desleales' provocaron que el Barça jugara en casa, pero con la sensación de ser visitante.

Flick habla con De Jong al finalizar el Betis - Barça / Valentí Enrich

Para esta primera de las tres finales que le quedan a los azulgranas en Champions, Flick tenía varias dudas. Raphinha y Lewandowski descansaron ante el Betis en La Cartuja. También Frenkie de Jong. Presuponíamos que los tres podían salir de inicio ante el Eintracht. Luego faltaba por ver también si Hansi apostaba por mantener a Gerard Martín de inicio como central zurdo o bien Flick decidía poner a Eric-Cubarsí y devolver la plaza en el doble pivote a Frenkie de Jong. Y la incógnita si, quizás, podía entrar Rashford.

La alineación del FC Barcelona, finalmente, es la siguiente: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric, Pedri, Fermín, Raphinha, Lamine, Lewandowski. Descansa Ferran pese a venir de un 'hat-trick' ante el Betis en La Cartuja.