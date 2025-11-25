Alineación del FC Barcelona contra el Chelsea para el partido de la Champions League

Ganar en Stamford Bridge es vital. Y Hansi Flick lleva desde el domingo, desde la misma sesión de recuperación 'postAthletic', concienciando a su plantilla para que salgar a comerse el césped esta noche en un estadio mítico. Y de dulces recuerdos para el barcelonismo. Si el escenario es imponente y una de las plazas más motivadoras del viejo continente, el técnico germano ha decidido introducir un par de retoques en su alineación respecto al once que salió el sábado en el reestreno del Spotify Camp Nou.

Continua con la baja muy sensible de Pedri González Flick. Ya recuperó a Joan Garcia (titularísimo desde el primer día) y Raphinha. Respecto al brasileño ya avisó en la rueda de prensa previa que se irá poco a poco. Dejó entrever, vaya, que el de Porto Alegre todavía no está para ser titular, por lo que la duda residía en el costado izquierdo del ataque entre Rashford o Ferran Torres. El británico viene de sufrir un proceso febril y el de Foios llega en plena forma.

SORPRESA GERARD MARTÍN ANTE EL ATHLETIC

Otra duda residía en el eje de la defensa. El otro día sorprendió Hansi con la presencia de Gerard Martín acompañando a Pau Cubarsí. Ronald Araujo venía de un viaje transoceánico con Uruguay y prefirió el técnico que descansara. La otra gran 'bomba', la presencia de Eric Garcia en el pivote acompañando a Olmo y Fermín.

Pau Cubarsí en acción en un partido en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

Pues bien, en el eje de la zaga en Stamford Bridge estará de nuevo Pau Cubarsí y esta vez estará acompañado por Ronald Araujo. Esto desplazará al de Estanyol al perfil izquierdo. Eric rindió a gran nivel en el centro del campo y se mantendrá en esa demarcación. Formando con Frenkie de Jong. Pequeños retoques de Hansi para una cita importantísima y a la espera de que salga la alineación oficial.

RASHFORD, DE REVULSIVO

El XI que presenta el Barça es: Joan Garcia, Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde, Eric, De Jong, Fermín, Lamine, Ferran y Lewandowski. Se guarda tres hombres de banda, eléctricos, para poder cambiar el guion si así lo precisa el de Heidelberg. Roony, Raphinha y Rashford. Pólvora en el banco junto a Dro, Olmo, Casadó y compañía. Va con fondo de armario el alemán.