La alineación del FC Barcelona ante el Athletic en LaLiga

El Barça se mide esta noche al Athletic Club en el Spotify Camp Nou en un encuentro correspondiente a la jornada 1 de LaLiga. Tras golear a domicilio al Elche (jornada 2), los blaugrana reciben al conjunto que esta temporada dirige Edin Terzic y que en su primer compromiso liguero cayó 1-3 en San Mamés a manos del Sevilla.

Será el estreno en casa del Barça, que vivirá una jornada muy especial tras el anuncio del club por voz de su presidente, Joan Laporta, que no se realizaría el homenaje a los campeones del mundo al convocarse una "exaltación a la estelada" por parte de diferentes organizaciones catalanas. Más allá de lo que ocurra en las gradas, el equipo que dirige Hansi Flick está exclusivamente centrado en lo deportivo. Y ello pasa por sumar tres puntos más para seguir defendiendo el título de Liga. Si el Barça es capaz de sumar su tercer campeonato consecutivo, el técnico alemán igualará a Cruyff y Guardiola, los únicos que antes han encadenado tres Ligas.

Hansi Flick da instrucciones desde el banquillo en el partido ante el Elche / Dani Barbeito

Hansi, en ese sentido, ya ha dado a conocer el once inicial con el que se enfrentará al Athletic Club, que estará formado por jugadores habituales, aunque también presenta algún cambio respecto al duelo ante el Elche. La alineación titular del Barça es la siguiente: Joan Garcia, Èric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart, Bernal, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Se espera, además, que el fichaje más destacado del verano en clave blaugrana, Rodri, ex futbolista del Manchester City, también pueda tener sus primeros minutos con la camiseta del Barça. Flick ha introducido tres cambios respecto al once ante el Elche: Cubarsí por Christensen, Pedri por Gavi y Gordon por Adeyemi. El inglés, por primera vez, será titular con el FC Barcelona tras su buen encuentro en el Martínez Valero, donde, saliendo desde el banquillo, dio dos asistencias y mostró un extraordinario nivel.