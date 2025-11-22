Alineación del FC Barcelona contra el Athletic Club para el partido de regreso al Spotify Camp Nou

El FC Barcelona recibe este sábado al Athletic Club en el compromiso correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025/26. Después del último parón de selecciones del año, el equipo de Hansi Flick regresa a la competición con un partido muy emotivo en el Spotify Camp Nou. El barcelonismo vuelve a casa y lo quiere celebrar con tres puntos muy importantes en la carrera hacia el título doméstico.

El entrenador alemán ha recuperado a dos futbolistas muy importantes de su proyecto para el encuentro de este sábado y el tramo final de año: Joan Garcia y Raphinha han recibido el alta médica y estarán a disposición de Hansi Flick para jugar contra el Athletic Club. El entrenador blaugrana ya avanzó ayer en rueda de prensa que el portero de Sallent será titular, mientras que el extremo brasileño empezará desde el banquillo y disputará, como mucho, los últimos 20 minutos.

Flick ha introducido una sorpresa en la alineación: Gerard Martín jugará de central y Eric Garcia subirá al centro del campo. Marc Casadó, que se perdió por problemas físicos el último partido antes del parón, empezará desde el banquillo. La zaga la completarán Koundé, Cubarsí y Alejandro Balde, mientras que en la medular Fermín López y Dani Olmo son intocables. Y más con la baja por sanción de Frenkie de Jong.

Sin Marcus Rashford y con Raphinha sin estar para salir de inicio, en ataque Hansi tenía poco margen de maniobra. Lamine Yamal, que ha podido aprovechar el parón de selecciones para trabajar en la recuperación de la pubalgia que le ha mermado las últimas semanas, acompañará a Ferran Torres y Robert Lewandowski.

Alineación del FC Barcelona contra el Athletic Club

Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Fermín, Dani Olmo; Lamine, Lewandowski, Ferran Torres.

