Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alavés - BarcelonaGiro ItaliaClasificación Giro ItaliaEtapa 6 Giro ItaliaFlorentinoPsicólogo deportivoDónde ver Valencia BasketDónde ver Espanyol - AthleticEntrevista FlorentinoBernabéuConvocatoria BarcelonaAlavés - FC BarcelonaA qué hora juega el BarcelonaAlineaciones Alavés - BarcelonaPerros y gatosBarça FlorentinoElecciones Real MadridDecoTrincaoBardghjiPrelista EspañaRashfordAlonsoCalculadora descenso LigaHorarios MotoGp CatalunyaCuándo juega JodarFinal Copa de la ReinaHorario Barça - BetisPedrerolCasa RashfordDeclaración de la rentaLey Bienestar AnimalPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

FC Barcelona

Alineación del FC Barcelona contra el Alavés en la jornada 36 de LaLiga EA Sports

Hansi Flick ha dado a conocer la alineación titular del Barça frente al Alavés con varias sorpresas

La alineación del FC Barcelona frente al Alavés

La alineación del FC Barcelona frente al Alavés

SPORT.es

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça es campeón de Liga pero sigue teniendo un objetivo antes de que el campeonato de Primera División llegue a su fin. Faltan tres jornadas y la primera de ellas la juegan los blaugrana en Vitoria. Se trata de la primera parada, que vendrá acompañada por los partidos ante Betis en el Camp Nou y ante el Valencia en Mestalla. Si logra el pleno de puntos, acabará con cien, algo que solo ha conseguido un equipo a lo largo de la historia del conjunto culé.

El chascarrillo con el que Hansi Flick se despidió de la rueda de prensa…

El chascarrillo con el que Hansi Flick se despidió de la rueda de prensa… / Valentí ENRICH / Sport

El primero que lo logró, para ser justos, fue el Real Madrid de José Mourinho, que firmó los míticos 100 puntos en la temporada 2011-12. Aquel equipo blanco, liderado por Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil o Xabi Alonso, acabó el curso con unos números descomunales: 32 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Un año después llegó la respuesta blaugrana. El Barça de Tito Vilanova, en la temporada 2012-13, igualó exactamente esa cifra y completó una de las mejores ligas de la historia del club. Aquel equipo, con Messi en modo superlativo, terminó también con 100 puntos tras sumar 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Desde entonces, nadie ha vuelto a alcanzar semejante marca. Ni siquiera algunos de los mejores Barça de la era Messi. Se trata, pues, de una frontera casi imposible.

Álvaro Cortés espera poder debutar con el primer equipo

Álvaro Cortés debutará con el primer equipo del FC Barcelona / Valentí Enrich

Además, también existe, en este caso cuando se enfrenten al Betis, otro objetivo: lograr por primera vez hacer pleno de puntos en los partidos como local en la Liga, algo que nadie ha sido capaz de celebrar. Pero eso lo dejan para el próximo fin de semana porque Flick ya anunció que quiere ganar los tres, arrancando por el Alavés.

BARCELONA, 10/05/2026.- Los jugadores del FC Barcelona (i-d) Fermín López, Gavi y Dani Olmo celebran el segundo gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputan este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Siu Wu

La plantilla del Barça celebró la Liga en el clásico del Camp Nou / Siu Wu / EFE

Para ello, el técnico alemán ha anunciado un once de garantías, aunque también con muchos cambios, dando descanso a algunos titulares que han llegado quizá algo justos de fuerzas a este tramo final y que, por otro lado, lo merecen. También le sirve a Hansi para dar protagonismo a jugadores como Álvaro Cortés, que debutará oficialmente en Mendizorroza.

Noticias relacionadas y más

Esta es la alineación del Barça para el encuentro ante el Alavés de la jornada número 36 de LaLiga EA Sports: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Cortés, Balde, Bernal, Casadó, Olmo, Roony, Lewandowski y Rashford.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL