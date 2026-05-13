Alineación del FC Barcelona contra el Alavés en la jornada 36 de LaLiga EA Sports

El Barça es campeón de Liga pero sigue teniendo un objetivo antes de que el campeonato de Primera División llegue a su fin. Faltan tres jornadas y la primera de ellas la juegan los blaugrana en Vitoria. Se trata de la primera parada, que vendrá acompañada por los partidos ante Betis en el Camp Nou y ante el Valencia en Mestalla. Si logra el pleno de puntos, acabará con cien, algo que solo ha conseguido un equipo a lo largo de la historia del conjunto culé.

El chascarrillo con el que Hansi Flick se despidió de la rueda de prensa… / Valentí ENRICH / Sport

El primero que lo logró, para ser justos, fue el Real Madrid de José Mourinho, que firmó los míticos 100 puntos en la temporada 2011-12. Aquel equipo blanco, liderado por Cristiano Ronaldo, Benzema, Özil o Xabi Alonso, acabó el curso con unos números descomunales: 32 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas. Un año después llegó la respuesta blaugrana. El Barça de Tito Vilanova, en la temporada 2012-13, igualó exactamente esa cifra y completó una de las mejores ligas de la historia del club. Aquel equipo, con Messi en modo superlativo, terminó también con 100 puntos tras sumar 32 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Desde entonces, nadie ha vuelto a alcanzar semejante marca. Ni siquiera algunos de los mejores Barça de la era Messi. Se trata, pues, de una frontera casi imposible.

Álvaro Cortés debutará con el primer equipo del FC Barcelona / Valentí Enrich

Además, también existe, en este caso cuando se enfrenten al Betis, otro objetivo: lograr por primera vez hacer pleno de puntos en los partidos como local en la Liga, algo que nadie ha sido capaz de celebrar. Pero eso lo dejan para el próximo fin de semana porque Flick ya anunció que quiere ganar los tres, arrancando por el Alavés.

La plantilla del Barça celebró la Liga en el clásico del Camp Nou / Siu Wu / EFE

Para ello, el técnico alemán ha anunciado un once de garantías, aunque también con muchos cambios, dando descanso a algunos titulares que han llegado quizá algo justos de fuerzas a este tramo final y que, por otro lado, lo merecen. También le sirve a Hansi para dar protagonismo a jugadores como Álvaro Cortés, que debutará oficialmente en Mendizorroza.

Esta es la alineación del Barça para el encuentro ante el Alavés de la jornada número 36 de LaLiga EA Sports: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Cortés, Balde, Bernal, Casadó, Olmo, Roony, Lewandowski y Rashford.