La alineación del FC Barcelona contra el Alavés para la jornada 14ª de LaLiga

El FC Barcelona disputa este sábado a las 16:15 horas su segundo encuentro liguero consecutivo en el Spotify Camp Nou. Los azulgranas, que recibirán al Deportivo Alavés en el partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, dormirán líderes siempre y cuando consigan el triunfo contra uno de los mejores equipos defensivos de la competición.

La gran novedad en la convocatoria (no oficial) es el regreso de Pedri un mes después de sufrir una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Flick aseguró que el canario tendrá minutos este sábado, aunque no partirá de titular. Su compañero de fatigas en la medular, Frenkie de Jong, es baja de última hora por motivos familiares.

Muchos cambios

En la portería, Joan Garcia disputa su tercer partido como titular tras regresar de la lesión en el menisco que le dejó seis semanas en el dique seco. Ante el Athletic Club en su vuelta a la titularidad, el de Sallent logró dejar la portería a cero, aunque no pudo hacer nada para contener el vendaval del Chelsea en Stamford Bridge.

En defensa, muchos cambios respecto al partido de Londres. Eric regresa a la línea defensiva como lateral derecho; en el centro de la zaga, Cubarsí y Gerard Martín son la pareja de centrales que repite como ante el Athletic. Balde, indiscutible en el lateral izquierdo.

En la medular, revolución total. Con Pedri a la espera de tener minutos en la segunda mitad, Flick premia por fin a Marc Bernal con la titularidad por primera vez desde hace 15 meses cuando se lesionó ante el Rayo. Marc Casadó le acompaña en el doble pivote, mientras que Olmo es el elegido para la mediapunta.

En ataque, Hansi Flick recupera a su tridente de las maravillas de la temporada pasada. Por primera vez en casi seis meses, Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski comparten titularidad. De hecho, para encontrar la última ocasión que estuvieron juntos en el once, hay que irse hasta el 25 de mayo, cuando el Barça venció por 0-3 en la última jornada al Athletic en San Mamés, en un choque intrascendente hace ya casi seis meses.

Más bajas confirmadas

Más allá de la sorprendente ausencia de Frenkie de Jong, Ronald Araujo, con un virus estomacal que le impidió entrenar tanto el jueves como el viernes, no ha entrado en la convocatoria, aunque se espera que retorne a los entrenamientos este domingo tras el partido.

Por otro lado, Fermín, uno de los jugadores en mejor estado de forma del FC Barcelona, tampoco ha sido citado por Flick, pues el onubense sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha que lo aleja dos semanas de los terrenos de juego. Estas bajas se suman a las de los dos lesionados de larga duración, Gavi y Ter Stegen, que apuntan a regresar a una convocatoria en 2026.

Para paliar la ausencias del primer equipo, el técnico del Barça tendrá a un debutante en el banquillo: Tommy Marqués. Se suman a los ya habituales con dorsal del 'B' Aller, Jofre, Dro y Bardghji.

La alineación de Hansi Flick para el Barça - Alavés

Así, este es el once del Barça ante el Alavés: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard, Balde; Marc Bernal, Casadó, Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

En el banquillo esperarán su oportunidad en el banquillo Szczesny, Aller; Ferran, Pedri, Rashford, Christensen, Kounde, Dro, Jofre, Bardghji y Tommy.