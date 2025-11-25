Esta es la alineación del Chelsea contra el Barcelona hoy en la Champions League

El Chelsea recibe la visita del FC Barcelona hoy martes 25 de noviembre con motivo de la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. El conjunto londinense se encomienda al fortín de Stamford Bridge para intentar sacar adelante un partido que apunta a ser decisivo a efectos clasificatorios.

Con 7 puntos de los 12 disputados en el casillero, renta idéntica a la del Barça, el Chelsea se prepara para afrontar un partido que puede cambiar su destino en la máxima competición europea. Una victoria acercaría a los 'blues' a las ocho primeras posiciones de la clasificación, pero un empate o una derrota les relegaría prácticamente al playoff.

La gran duda de la semana era si Cole Palmer, buque insignia de la plantilla, podría formar parte de la partida titular esta noche. El inglés sufrió un accidente doméstico que parecía descartarle de cara al partido contra los azulgranas y, si bien es cierto que llegó a entrenar en la previa del partido, los pronósticos han terminado por cumplirse.

Cole Palmer se entrenó en la previa de la visita del Barça / @ChelseaFC

A pesar de la sonada ausencia de Palmer, el Chelsea sigue teniendo la capacidad de formar con un bloque temible. Prueba de ello es el once titular con el que esta noche formará Enzo Maresca, en el que destacan figuras de la talla de Marc Cucurella, Enzo Fernández o Estevao.

¿Cuál es la alineación del Chelsea contra el Barcelona hoy?

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Reece James; Estevao, Enzo Fernández, Garnacho; Pedro Neto.

FC Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Eric Garcia; Lamine Yamal, Fermín, Ferran; Lewandowski.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Stamford Bridge.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y Chelsea a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.