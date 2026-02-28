Alineación del Barcelona contra el Villarreal en partido de LaLiga

El Barça regresa a la acción en LaLiga EA Sports después de imponerse con autoridad por 3-0 al Levante en su último compromiso y esta tarde reciben en el Spotify Camp Nou al Villarreal (16.15h; Movistar+LaLiga), en un duelo correspondiente a la jornada 22 que se presenta especialmente exigente. El conjunto ‘groguet’ llega tercero en la clasificación y atraviesa un momento sólido.

Flick recordó ayer en rueda de prensa el último precedente entre ambos conjuntos y avisó del peligro: “Recordamos el último partido, ganamos con suerte, tuvieron muchas transiciones, muchas oportunidades y al final tenemos que vigilar la pelota, no cometer errores y jugar con nuestro estilo”.

Hansi Flick introduce ajustes importantes en su once. Bajo palos estará Joan García, en un gran momento de forma y convertido en uno de los nombres propios del equipo por los puntos que ha salvado en las últimas jornadas. El guardameta atraviesa su mejor racha desde que llegó y se ha ganado plenamente la confianza del técnico.

En defensa, la pareja de centrales estará formada por Cubarsí y Eric, una combinación que busca aportar seguridad y buena salida de balón. En los laterales, Balde seguirá ocupando el carril izquierdo para explotar su velocidad y profundidad, mientras que Koundé actuará en el lateral derecho.

En el centro del campo llega la gran sorpresa del once: Pedri no empezará de inicio. En su lugar, Bernal saldrá desde el arranque junto a Olmo y Fermín, en una medular que mezcla energía, llegada y capacidad para moverse entre líneas.

Arriba, Flick apuesta por Ferran como referencia ofensiva, con el aliciente especial de que quiere celebrar su cumpleaños viendo portería. Le acompañarán en las bandas los infalibles Raphinha y Lamine Yamal, dos futbolistas determinantes que siguen marcando diferencias en el último tercio que están recuperando su mejor versión antes de intentar lograr la remontada ante el Atlético de Madrid el próximo martes.