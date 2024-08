Alineación del Barcelona contra el Valencia para el debut en LaLiga 2024/25

Llega la hora de la verdad para el FC Barcelona. El proyecto de Hansi Flick da el pistoletazo de salida ante el Valencia de Rubén Baraja, en un Mestalla que espera a los azulgranas con lleno hasta la bandera y con la hostilidad habitual en los desplazamientos culés en la capital del Turia.

Los azulgranas no llegan en condiciones óptimas al estreno de Liga. Las lesiones y los problemas con el límite salarial para inscribir jugadores han hecho que el Barça no llegue al partido con su mejor once. Ronald Araujo, Gavi, De Jong y Ansu Fati eran bajas ya seguras para viajar, y esta mañana se confirmó la ausencia de Gündogan, todavía convalesciente del golpe que sufrió en la cabeza en el Gamper ante el AS Monaco según su entorno, aunque .

Por su parte, Dani Olmo se quedó con las ganas de entrar en la lista definitiva, pero el Barça no consiguió el espacio suficiente para que viajara a Valencia, algo que aprovechó Flick para recordar que al flamante fichaje culé todavía necesita más días para coger la forma necesaria para debutar.

Las otras ausencias para el debut son Fermín, de vacaciones tras encadenar EURO y JJOO, y Vitor Roque, Lenglet y Faye, pendientes de definir sus salidas del club.

Los elegidos contra el Valencia

Así, Flick ha decidido no hacer muchos experimentos y apostar por el bloque con el que más ha podido contar durante la anómala pretemporada del primer equipo, plagada de ausencias y con gran peso de los jugadores de la cantera.

En la portería, el alemán apuesta por su compatriota y ya primer capitán del Barça, Marc- André Ter Stegen. Por delante del guardameta, Flick va con una línea de cuatro formada por Jules Kounde en la derecha, Cubarsí e Iñigo como pareja de centrales y Alejandro Balde en la izquierda, una formación que ya ha tenido rodaje como unidad durante los partidos de preparación excepto Pau, que ganó el oro en París con España.

En el centro del campo, donde había más dudas, el nuevo técnico culé es valiente con la pareja que ha sido titular en los 4 partidos que ha dirigido al conjunto culé: Marc Casadó y Marc Bernal, los dos canteranos que serán los encargados de dirigir al equipo. Raphinha es la tercera pieza de la sala de máquinas como mediapunta improvisado, una posición que, no obstante, no le es desconocida.

En ataque, y como no podía ser de otro modo, Lamine Yamal recupera su estatus de titular después de incorporarse al grupo tras la gira americana. Junto a él, Robert Lewandowski y Ferran acompañan al de Rocafonda en Mestalla.

Alineaciones confirmadas

Barça: Ter Stegen; Kounde, Cubarsí, Iñigo, Balde; Bernal, Casadó, Raphinha; Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran.

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Yarek, Vázquez; Almeida, Pepelu, Diego López, Javi Guerra; Mir y Duro.