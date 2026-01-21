Alineación del Barcelona contra el Slavia Praga para el partido de Fase liga de Champions League

El FC Barcelona se enfrenta esta noche (21:00 horas) al Slavia Praga en un encuentro correspondiente a la 7ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Los blaugranas necesitan sumar la victoria en los dos encuentros que le restan de esta primera ronda para mantener vivas sus esperanzas de quedar entre los ocho primeros clasificados y, así, ahorrarse el 'play off' de acceso a los octavos de final de la máxima competición europea de clubes.

Vuelve a rodar el balón de la Champions un mes y medio después y los catalanes quieren rehacerse de la derrota que sufrieron el domingo contra la Real Sociedad en Anoeta, que les hizo romper la racha de once victorias consecutivas que encadenaban. Se enfrentarán al Slavia Praga, un equipo que llevan casi dos meses sin disputar un partido oficial con motivo del parón de invierno de la liga de su país a causa de las bajas temperaturas. Europa, sin embargo, no espera y debutarán en el 2026 ante uno de los grandes aspirantes a levantar la 'orejona' al cielo de Budapest el 30 de mayo. Nada mal el reto.

Lamine, en una acción ante la Real Sociedad / Associated Press / LaPresse / LAP

Para este encuentro, Hansi Flick tiene las bajas de Gavi, Ferran Torres y Christensen por lesión, de Cancelo por problemas burocráticos y de Lamine Yamal por sanción. Además de Ter Stegen, quien no viajó con la expedición blaugrana para acabar de cerrar su cesión hasta final de temporada con el Girona.Tampoco Dro, pendiente de resolver su futuro, con varias equipos en disposición de pagar su cláusula de rescisión de 6 millones de euros, siendo el PSG el que está en la posición más favorecida.

Con esta lista de ausencias, Flick tiró de La Masia para completar su convocatoria, llamando a los habituales Kochen, Jofre Torrents y Tommy Marqués; pero también a Dani Rodríguez y Juan Hernández.

La alineación del Barça

Así pues, esta es la alineación que ha escogido Hansi Flick para enfrentarse al Slavia Praga en la 7ª jornada de la Fase liga de la Champions League: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Bardghji, Lewandowski y Raphinha.