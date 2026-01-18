Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad en partido de La Liga

El Barça regresa a disputar un partido de La Liga tres días después de vencer al Racing de Santander en Copa del Rey. El equipo de Hansi Flick, que llega en un gran momento de forma, visita esta noche el campo del la Real Sociedad, en un encuentro que se disputará a las 21.00 horas y será retransmitido por Movistar+ LaLiga.

Bajo palos estará Joan García, que atraviesa un momento inmenso y se ha convertido en un salvavidas constante para el Barça. Tras firmar una Supercopa de España magistral, el guardameta fue decisivo con una parada en el minuto 93 que evitó el empate en el último suspiro. Hoy volverá a tener un papel protagonista en un estadio siempre exigente y ante un rival que suele poner en aprietos al conjunto azulgrana.

En defensa, el eje estará formado por Eric García y Pau Cubarsí, una pareja que ha consolidado un gran tándem en el centro de la zaga. A los costados, la velocidad y profundidad de Alejandro Balde y la perseverancia defensiva de Jules Koundé completarán la línea.

En el centro del campo regresa el que puede considerarse, a día de hoy, el once de gala. Pedri, la batuta y el director de orquesta del equipo, liderará la medular junto a un Dani Olmo que, en un gran momento regresa a la titularidad al lado de un Frenkie de Jong que vuelve tras cumplir sanción.

En ataque, Lamine Yamal será la principal referencia ofensiva después de su exhibición ante el Racing. Con la baja de Raphinha, que no ha viajado por un fuerte golpe sufrido en Copa, Fermín ocupará su lugar en banda, mientras que en punta estará, como ya viene siendo habitual en los últimos partidos, el ‘Tiburón’ Ferran Torres

Alineación del Barcelona contra la Real Sociedad

Barça: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín