Alineación del Barcelona contra el Real Madrid en partido de LaLiga

Día crucial para el Barça, que podría hacer historia en el Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick se enfrentan hoy a las 21.00h al Real Madrid en el partido correspondiente a la jornada 35 de La Liga (Movistar+ LaLiga) y en un Clásico que puede resultar decisivo en la lucha por el campeonato. Y es que el conjunto azulgrana podría proclamarse virtual campeón de Liga incluso con un empate en uno de los partidos más esperados de la temporada.

El Real Madrid llega al encuentro muy debilitado, inmerso en una crisis deportiva y social sin precedentes tras varias semanas marcadas por las dudas futbolísticas y el ruido institucional. En cambio, el Barça afronta el duelo en un gran momento de confianza y con la grandísima oportunidad de alzar el título liguero delante de su mayor rival.

Once con muchísimas sorpresas

En portería no hay demasiadas dudas para Hansi Flick. Joan García será titular tras una temporada espectacular, siendo uno de los grandes responsables de que el Barça llegue con opciones de proclamarse campeón de Liga.

En defensa, el técnico alemán apostará por Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín y Eric Garcia en el lateral derecho que es, sin lugar a dudas, la gran sorpresa del once. El lateral portugués sigue manteniendo la confianza de Flick por delante de Balde gracias a su capacidad para incorporarse al ataque y generar superioridades. Cubarsí continúa demostrando una madurez impropia de su edad y se ha convertido en un fijo en el eje de la zaga, mientras que Gerard Martín atraviesa un gran momento y aporta solidez y equilibrio defensivo. Flick ha considerado oportuno dejar a Koundé en el banquillo y optar por Eric García para defender al siempre complicado Vinicius Jr.

En la sala de máquinas estarán Pedri, Gavi y Dani Olmo. Pedri es el futbolista indispensable para darle sentido y ritmo al juego azulgrana, mientras que Gavi ha recuperado un nivel espectacular tras su lesión y vuelve a ser clave por intensidad y carácter. Olmo tendrá libertad para moverse entre líneas y aportar creatividad cerca del área rival.

Arriba, Ferran Torres será la referencia ofensiva en lugar del polaco Lewandowski, en una semana marcada por las dudas sobre su renovación.En las bandas estarán Fermín, un jugador cada vez más importante por su entrega y capacidad para aparecer en cualquier zona del ataque, y Rashford que tendrá una gran oportunidad para reivindicarse y demostrar por qué el Barça debe pagar 30 millones de euros por él.

Alineación del Barcelona contra el Real Madrid

Barça: Joan Garcia; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Eric, Pedri, Gavi, Olmo, Fermín, Ferran y Rashford.