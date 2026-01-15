Alineación del Barcelona contra el Racing de Santander en partido de Copa del Rey

El Barça regresa a la Copa del Rey cuatro días después de alzar la Supercopa de España. El equipo de Hansi Flick, que llega en un gran momento de forma, visita esta noche el campo del Racing de Santander, en un encuentro que se disputará a las 21.00 horas y será retransmitido por Movistar+ LaLiga.

En cuanto a la formación de hoy, el técnico alemán explicó ayer en rueda de prensa que, aunque la decisión aún no estaba tomada, tenía en mente apostar por Joan García bajo palos, y así sera. Cabe destacar que el último partido copero Ter Stegen fue titular, aunque tras el encuentro el técnico alemán quiso matizar que su presencia fue algo puntual. En ese sentido, dejó claro que el guardameta alemán no tiene previsto jugar toda la competición copera y que Szczęsny o Joan Garcia también eran serios candidatos.

En la sala de máquinas, el técnico alemán apostará por un centro del campo renovado. Tal y como hemos avanzado en SPORT, Marc Bernal será una de las piezas clave del once. A su lado estará Marc Casadó, que vuelve a una titularidad varios días después junto a Dani Olmo, ya en un gran momento de forma y completamente recuperado de su lesión en el hombro, como demostró anotando y siendo decisivo en la Supercopa de España.

En la parcela ofensiva, Ferran Torres partirá desde una de las bandas, acompañado por Marcus Rashford y Lamine Yamal. El joven extremo es una de las sorpresas del once pues en todas las quinielas se daba a Roony Bardghji como titular en la noche de hoy.

José María Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar el encuentro copero. El colegiado murciano tiene ya una larga trayectoria en la máxima categoría y ha arbitrado al Barça en 37 encuentros -únicamente superado por el Real Madrid, con 41 encuentros. Los antecedentes del conjunto azulgrana con él en el campo son de 29 triunfos, 1 empate y 6 derrotas. Es un habitual de las grandes citas y en su currículum figuran 7 clásicos con 4 triunfos barcelonistas y 3 del Real Madrid.

Alineación del Barcelona contra el Racing de Santander

Barça: Joan Garcia; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford

