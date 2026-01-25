Alineación del Barcelona contra el Oviedo en el partido de la jornada 21 de LaLiga

El Barça disputa a partir de las 16.15h el partido correspondiente de la jornada 21 en el Spotify Camp Nou ante el Oviedo. Será el primer partido en casa después de más de un mes lejos del Estadi, en el que el conjunto azulgrana ha disputado hasta ocho partidos de LaLiga, Champions, Copa del Rey y conquistado la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Tras el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal en la Cerámica por 0-2 con doblete de Mbappé, los de Arbeloa son los nuevos líderes de la competición doméstica con dos puntos de ventaja sobre el Barça. Eso sí, con un partido más que los azulgranas, por lo que los de Hansi Flick no pueden volver a permitirse fallar en LaLiga, esta vez contra el colista, después de dejarse los tres puntos la semana pasada en San Sebastián ante la Real Sociedad.

Raphinha celebra su segundo gol ante el Osasuna con su compañero Lamine Yamal / EFE

Será el primer partido del próximo mes en el que el técnico alemán no podrá contar con Pedri. El canario cayó al suelo en el partido de esta semana de Champions League ante el Slavia de Praga tras sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que le tendrá alejado de los terrenos de juego durante un mes. El de Tegueste se suma así a la enfermería culé que ya cuenta con Gavi -tampoco regresará hasta febrero-, Ferran Torres -podría volver la semana que viene ante el Copenhague- y un Andreas Christensen que se perderá lo que resta de temporada.

Para superar al Oviedo, el Barça saltará al césped con muchos cambios en el once, pero no en la portería, donde Joan Garcia estará bajo palos. El guardameta es el seguro de Hansi Flick y el de Sallent espera resarcirse tras dos partidos (Real Sociedad y Slavia) en los que ha terminado encajando un total de cuatro goles.

En defensa, línea de cuatro con dos novedades respecto a los más habituales. Cancelo en la derecha por Kounde, Cubarsí -vuelve al once titular después de descansar en Praga- y Eric Garcia como pareja de centrales y, esta vez, Gerard Martín, que venía jugando como central zurdo, partirá desde el lateral.

En la sala de máquinas, Hansi Flick sale con un centro del campo sorprendente ante la baja de Pedri. El pivote será Marc Casadó, que esta temporada no está contando con la confianza de la temporada pasada, acompañando a un Frenkie de Jong que ya descansará por sanción ante el Copenhague. Más adelantado, Flick deja en el banquillo a un Fermín de dulce para darle la titularidad a Dani Olmo, autor del golazo que rompió el empate este miércoles en Champions.

El once del Barça Joan Garcia

Cancelo

Cubarsí

Eric

Gerard

Casadó

De Jong

Olmo

Lamine

Lewandowski

Raphinha En el banquillo esperarán su oportunidad: Szczesny

Kochen

Balde

Araujo

Kounde

Bernal

Fermín

Tommy

Juan Hernández

Toni Fernández

Bardghji

Rashford

En ataque, el tridente esperado. Tras perderse el partido ante el Slavia de Praga por acumulación de amonestaciones, Lamine Yamal regresa al once titular con más días de descanso en sus piernas para acompañar a la dupla Lewandowski - Raphinha, que repetirá por la baja por lesión, como decíamos, de un Ferran Torres que podría volver a disputar minutos en la última jornada de la fase liga de Champions.