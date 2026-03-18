Alineación del Barcelona contra el Newcastle para el partido de octavos de Champions League

Un billete para los cuartos de final de la Champions League está en juego. Esta tarde, en un horario poco habitual para el FC Barcelona (18:45 horas) dará comienzo el partido de vuelta de los octavos de final de la máxima competición europea de clubes contra el Newcastle. Los blaugranas tratarán de sumar un triunfo en el Spotify Camp Nou ante su afición que les permita unirse a Sporting de Lisboa, Arsenal, Paris Saint-Germain y Real Madrid como equipos clasificados para la siguiente ronda del torneo.

En el partido disputado en St. James' Park el pasado martes, los catalanes lograron un empate 'in extremis' contra el Newcastle. Se adelantaron los locales con un tardío gol de Harvey Barnes en el minuto 86 para desatar la euforia de la afición 'urraca'. Sin embargo, en el tiempo añadido, Dani Olmo forzó un penalti que transformó Lamine Yamal desde los once metros para situar el 1-1 definitivo y dejar el desenlace de la eliminatoria totalmente abierto.

Para este partido, Hansi Flick mantiene las mismas bajas que frente al Sevilla: Alejandro Balde, Andreas Christensen, Jules Koundé y Frenkie de Jong. Por ello, volvió a echar mano de La Masia para completar la convocatoria, con Xavi Espart y Álvaro Cortés en defensa, además de los habituales Diego Kochen en la portería y Tommy Marqués en el centro del campo.

Respecto al último partido que disputaron los catalanes, el del domingo contra el Sevilla (5-2), el técnico alemán ha incorporado tres cambios en la alineación: dando entrada a Eric Garcia, Fermín López y Lamine Yamal; en detrimento de Xavi Espart, Dani Olmo y Roony Bardghji, respectivamente. Por lo tanto, regresa al once titular el defensa de Martorell, tras dos partidos sin sumar un solo minuto a causa de una pequeña sobrecarga en los isquiotibiales.

Las otras dudas que rodeaban a la alineación del FC Barcelona eran las ya habituales de la mediapunta y del delantero centro. En esta ocasión, Flick ha optado por darle la titularidad al de El Campillo y en el enganche y de mantener en el once al polaco como máxima referencia ofensiva del equipo.

La alineación

Así pues, esta es la alineación del FC Barcelona para enfrentarse al Newcastle en la vuelta de los octavos de final de la Champions League: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.