Newcastle - BarcelonaAtlético - TottenhamDónde ver Newcastle - BarcelonaAlineación BarcelonaCuadro ChampionsMultichampionsGuardiolaJulia TorresAtlético millonesCTA RüdigerEntradas final Copa del ReyLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARTopuria MakhachevDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAlcarazAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridBoris BeckerArda GülerHorarios GP China F1Etapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
FC BARCELONA

La alineación del Barcelona contra el Newcastle en el partido de Champions

Flick presenta cambios obligados en el once tras las molestias de Eric en los últimos días

Sigue el Newcastle - Barcelona de octavos de final de la Champions League, en directo

La alineación del FC Barcelona frente al Newcastle

La alineación del FC Barcelona frente al Newcastle

La alineación del FC Barcelona frente al Newcastle / Sport

Dídac Peyret

Dídac Peyret

Ya se conoce la alineación del Barcelona ante el Newcastle. Flick ha tenido que introducir cambios de última hora por culpa de unas molestias musculares de Eric Garcia. La gran novedad es la presencia de Ronald Araujo, que será titular, aunque habrá que ver en qué posición. El uruguayo estará acompañado de Cancelo, Cubarsí y Gerard Martín, pero la duda es si hará de central o lateral, ajunque todo apunta a lo segundo.

El plan inicial de Flick era que Eric fuese el lateral derecho y Cancelo el izquierdo. La baja de Eric obliga a Flick a introducir a Araujo, y si el uruguayo juega de central, varias piezas se verían afectadas: Cancelo pasaría al lateral derecho, Gerard Martín al izquierdo y Cubarsi jugaría en el perfil izquierdo en lugar del derecho del centro de la defensa.

En el mediocampo se confirma lo esperado: Marc Bernal será el mediocentro y le acompañarán Pedri y Fermín. Olmo es el gran damnificado del mediocampo, aunque no ha sido ninguna sorpresa. En ataque Flick apuesta finalmente por Lewandowski en lugar de Ferran Torres, que se queda en el banquillo.

Flick está teniendo que gestionar una plantilla que va un poco al límite en las últimas semanas. La exigencia de la vuelta copera ante el Atlético y el duelo en San Mamés ha provocado fatiga en varios jugadores. Hoy Araujo vivirá un reto importante: tener que dar su mejor nivel en la competición que más le ha desgastado mentalmente. Pero lo hará en un estadio donde ya fue uno de los mejores en la primera fase. Hoy podría hacerlo como lateral derecho, una posición en la que Xavi ya le sacó provecho, pero no así Flick.

