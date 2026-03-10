La alineación del Barcelona contra el Newcastle en el partido de Champions

Ya se conoce la alineación del Barcelona ante el Newcastle. Flick ha tenido que introducir cambios de última hora por culpa de unas molestias musculares de Eric Garcia. La gran novedad es la presencia de Ronald Araujo, que será titular, aunque habrá que ver en qué posición. El uruguayo estará acompañado de Cancelo, Cubarsí y Gerard Martín, pero la duda es si hará de central o lateral, ajunque todo apunta a lo segundo.

El plan inicial de Flick era que Eric fuese el lateral derecho y Cancelo el izquierdo. La baja de Eric obliga a Flick a introducir a Araujo, y si el uruguayo juega de central, varias piezas se verían afectadas: Cancelo pasaría al lateral derecho, Gerard Martín al izquierdo y Cubarsi jugaría en el perfil izquierdo en lugar del derecho del centro de la defensa.

En el mediocampo se confirma lo esperado: Marc Bernal será el mediocentro y le acompañarán Pedri y Fermín. Olmo es el gran damnificado del mediocampo, aunque no ha sido ninguna sorpresa. En ataque Flick apuesta finalmente por Lewandowski en lugar de Ferran Torres, que se queda en el banquillo.

Noticias relacionadas

Flick está teniendo que gestionar una plantilla que va un poco al límite en las últimas semanas. La exigencia de la vuelta copera ante el Atlético y el duelo en San Mamés ha provocado fatiga en varios jugadores. Hoy Araujo vivirá un reto importante: tener que dar su mejor nivel en la competición que más le ha desgastado mentalmente. Pero lo hará en un estadio donde ya fue uno de los mejores en la primera fase. Hoy podría hacerlo como lateral derecho, una posición en la que Xavi ya le sacó provecho, pero no así Flick.