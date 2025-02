Alineación Barcelona hoy: el once del Flick para enfrentarse a la UD Las Palmas en LaLiga EA Sports

El Barça volverá a defender el liderato tras recuperarlo el pasado lunes ante el Rayo Vallecano. Los azulgranas visitarán Gran Canaria con el recuerdo fresco de la derrota en Montjuic ante los canarios en la primera vuelta (1-2).

Hansi Flick recuperará a Fermín tras cumplir un partido de sanción. El jugador del Campillo se está ganando un puesto tras sus grandes actuaciones saliendo del banquillo y esta vez, el alemán le dará una oportunidad en el once inicial. Además, Eric García también ha sido recompensado por su buen momento. El catalán será titular en Gran Canaria y formará pareja con Cubarsí.

Otro jugador que vuelve al once tras varios partidos con menos protagonismo será Marc Casadó. El canterano no era titular desde el duelo liguero ante el Alavés y prácticamente no había sumado minutos en los otros tres partidos.

Estos son los onces del partido:

UD Las Palmas: Cillessen; Viti, Alex Suárez, Álex Muñoz, Mika Mármol; Javi Muñoz, Essugo, Bajcetic; Sandro, Mcburnie y Moleiro.

FC Barcelona: Szczesny - Koundé, Cubarsí, Eric , Balde - Casadó, Pedri, Fermín - Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Cordero Vega

Estadio: Estadio de Gran Canaria

