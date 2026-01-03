Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espanyol - BarcelonaDónde ver Espanyol - BarcelonaAlineación Barcelona hoyAlineación Espanyol hoyJoan GarciaAsensiVenezuelaLamine Pere MillaFinal Mundial de DardosEtapa Dakar hoyReal Madrid - Barcelona horarioCuadro Copa ÁfricaDoncicÁlvaro BautistaMaldiniAlcarazPedri Pepe MelBalizaGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHaciendaGabriel RufiánIturralde GonzálezComunicado España
instagramlinkedin

FC BARCELONA

Alineación del Barcelona contra el Espanyol en partido de LaLiga

El Barça presenta un once con la gran novedad de Rashford y la ausencia de Fermín

Joan Garcia, portero del Barça, regresa este sábado a Cornellà.

Joan Garcia, portero del Barça, regresa este sábado a Cornellà. / AFP7 vía Europa Press

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El primer partido del año nuevo para el Barça llegará en forma de derbi cargado de máxima tensión. Los azulgranas visitan al Espanyol en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports que se disputará hoy a las 21.00 horas (Movistar+ LaLiga) y que se podrá seguir en directo en la web de SPORT.

Vuelven los derbis de alta tensión

Un duelo que, sin lugar a dudas, vendrá marcado por un ambiente de alta rivalidad, considerado ya como uno de los derbis más tensos de los últimos años, y especialmente señalado por el regreso de Joan García a Cornellà, un factor que añade aún más presión entre Espanyol y Barça. La marcha del guardameta no sentó nada bien a la afición perica, que ha caldeado el ambiente en las últimas horas y ha mostrado su hostilidad al guardameta azulgrana.

El de Sallent será el guardameta elegido y en defensa tendrá la seguridad del gran tándem Cubarsí-Gerard Martín que tan bien le ha funcionado a Flick. Fue una apuesta difícil e incluso discutida en un inicio pero a medida que han ido avanzando las jornadas esta dupla se ha ido consolidando. Sin embargo, el Barça parece decidido a lanzarse a por un central en el mercado de fichajes para ofrecer más seguridad defensiva. En los costados les acompañarán Alejandro Balde y Jules Koundé.

Rashford, la gran sorpresa

Pedri, que vuelve a la convocatoria tras lesión, será suplente y su lugar lo ocupará Frenkie de Jong. Aunque en un principio se podia especular con una posible titularidad del canario, Flick quiere dosificarlo porque cree que va a ser un partido de alta intensidad y, a priori, entrará en la segunda mitad si el partido lo requiere. Fermín, que también aparecía en todas las quinielas como titular, también se quedará en el banquillo para dar entrada a Raphinha, que actuará como centrocampista mientras que Eric Garcia lo hará como pivote.

Arriba, Ferran repite como delantero centro para ofrecer movilidad a la delantera y estará respaldado en las bandas por Lamine Yamal y Rashford. El británico, gran sorpresa del once, jugará como extremo aprovechando que Raphinha empezará el encuentro en el centro del campo.

Noticias relacionadas y más

Alineación del Barcelona contra el Espanyol

Barça: Joan Garcia; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Eric, Frenkie de Jong, Raphinha; Lamine Yamal, Ferran, Rashford.

TEMAS