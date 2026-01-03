FC BARCELONA
Alineación del Barcelona contra el Espanyol en partido de LaLiga
El Barça presenta un once con la gran novedad de Rashford y la ausencia de Fermín
El primer partido del año nuevo para el Barça llegará en forma de derbi cargado de máxima tensión. Los azulgranas visitan al Espanyol en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports que se disputará hoy a las 21.00 horas (Movistar+ LaLiga) y que se podrá seguir en directo en la web de SPORT.
Vuelven los derbis de alta tensión
Un duelo que, sin lugar a dudas, vendrá marcado por un ambiente de alta rivalidad, considerado ya como uno de los derbis más tensos de los últimos años, y especialmente señalado por el regreso de Joan García a Cornellà, un factor que añade aún más presión entre Espanyol y Barça. La marcha del guardameta no sentó nada bien a la afición perica, que ha caldeado el ambiente en las últimas horas y ha mostrado su hostilidad al guardameta azulgrana.
El de Sallent será el guardameta elegido y en defensa tendrá la seguridad del gran tándem Cubarsí-Gerard Martín que tan bien le ha funcionado a Flick. Fue una apuesta difícil e incluso discutida en un inicio pero a medida que han ido avanzando las jornadas esta dupla se ha ido consolidando. Sin embargo, el Barça parece decidido a lanzarse a por un central en el mercado de fichajes para ofrecer más seguridad defensiva. En los costados les acompañarán Alejandro Balde y Jules Koundé.
Rashford, la gran sorpresa
Pedri, que vuelve a la convocatoria tras lesión, será suplente y su lugar lo ocupará Frenkie de Jong. Aunque en un principio se podia especular con una posible titularidad del canario, Flick quiere dosificarlo porque cree que va a ser un partido de alta intensidad y, a priori, entrará en la segunda mitad si el partido lo requiere. Fermín, que también aparecía en todas las quinielas como titular, también se quedará en el banquillo para dar entrada a Raphinha, que actuará como centrocampista mientras que Eric Garcia lo hará como pivote.
Arriba, Ferran repite como delantero centro para ofrecer movilidad a la delantera y estará respaldado en las bandas por Lamine Yamal y Rashford. El británico, gran sorpresa del once, jugará como extremo aprovechando que Raphinha empezará el encuentro en el centro del campo.
Alineación del Barcelona contra el Espanyol
Barça: Joan Garcia; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Eric, Frenkie de Jong, Raphinha; Lamine Yamal, Ferran, Rashford.
