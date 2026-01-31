Alineación del Barcelona contra el Elche en partido de LaLiga

El FC Barcelona vuelve a centrarse en LaLiga tras su compromiso europeo y afronta este sábado un nuevo reto liguero ante el Elche CF. Los de Hansi Flick visitan el estadio Martínez Valero en el encuentro correspondiente a la jornada liguera, que se disputará hoy sábado 31 de enero a partir de las 21.00 horas y que será retransmitido por Movistar+.

En cuanto a la formación de hoy, el técnico alemán apuesta bajo palos por Joan Garcia, que continúa firmando actuaciones sobresalientes y confirmándose, ahora mismo, como uno de los porteros más en forma del mundo. El guardameta de Sallent atraviesa un momento dulce y, de mantener este nivel estelar, todo apunta a que será convocado por primera vez con la selección absoluta del técnico Luis de la Fuente.

En la línea defensiva, Flick apuesta por Alejandro Balde y Jules Koundé en los laterales, con Eric Garcia y Pau Cubarsí formando en el eje de la zaga. Especial protagonismo para Eric, que está completando su mejor temporada desde que volvió a enfundarse la camiseta del Barça, y para un Cubarsí que hoy tendrá un papel clave ante un Elche que se maneja bien en la parcela ofensiva.

En el centro del campo, Frenkie de Jong será el encargado de equilibrar al equipo, acompañado por dos centrocampistas con clara vocación ofensiva. Por un lado, Fermín López, recientemente renovado hasta 2031, y por otro Dani Olmo, que vuelve a mostrar su mejor versión y se consolida como un jugador cada vez más importante en los esquemas de Flick.

Y en la parcela ofensiva, el Barça saldrá con un tridente de garantías. Lamine Yamal, tras firmar una auténtica exhibición de juego ante el Copenhagen, será una de las principales amenazas, acompañado por Ferran Torres, que regresa al once inicial, y por Raphinha, que atraviesa un momento espectacular y es, ahora mismo, el jugador más determinante e imprescindible del conjunto azulgrana.