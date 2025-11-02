Alineación del Barcelona ante el Elche en partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona recibe al Elche en el Estadi Olímpic Lluís Companys en la jornada 11 de LaLiga EA Sports con el objetivo de dejar atrás la derrota en el clásico ante el Real Madrid y de no descolgarse en la tabla tras el triunfo de los de Xabi Alonso contra el Valencia que coloca a los blancos a ocho puntos del conjunto azulgrana de manera momentánea.

Hansi Flick regresa al banquillo culé después de cumplir un partido de sanción en el Santiago Bernabéu por su expulsión ante el Girona en LaLiga, por lo que podrá liderar a los azulgranas desde la zona técnica de Montjuïc. Para el partido ante los ilicitanos, el técnico alemán introduce dos cambios respecto al once que saltó en Madrid, uno de ellos obligado por la lesión de Pedri, que tendrá al canario en el dique seco hasta inicios de diciembre por una rotura en el bíceps femoral.

Dos cambios

Bajo palos, Szczesny sigue siendo el elegido para defender la portería azulgrana. Con Joan Garcia en la recta final de su recuperación de la lesión que sufrió en el menisco contra el Oviedo hace poco más de cinco semanas, el polaco podría estar ante su última titularidad en LaLiga antes de confirmarse el retorno del de Sallent a los terrenos de juego.

En la retaguardia azulgrana, como adelantó SPORT y pudo confirmar en las horas previas al choque, Hansi Flick da descanso a un Pau Cubarsí que viene de una semana en la que ha arrastrado ciertas molestias musculares y apuesta por una defensa de cuatro formada por Kounde en la derecha; Araujo y Eric en los centrales y Alejandro Balde en el lateral zurdo. El uruguayo, suplente esta temporada de la pareja olímpica, tendrá la oportunidad de reivindicarse tras empezar los últimos tres partidos en el banquillo.

El centro del campo, como decíamos, sufre una modificación obligada por la ausencia de Pedri. Casadó es el encargado de entrar por el canario en el once inicial, aunque el de Sant Pere de Vilamajor mantendrá su rol como pivote mientras que Frenkie de Jong avanza su posición a la segunda altura para hacer las funciones del '8' culé. Fermín López, un día más, es el elegido para la mediapunta con un Dani Olmo que tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo tras recibir hoy mismo el alta médica.

En ataque, Flick repite con el tridente del Bernabéu, con Lamine Yamal en la derecha, Rashford por la izquierda y Ferran Torres como referencia del ataque culé. Robert Lewandowski, al igual que Olmo, está disponible para el técnico y podría tener minutos tras jugar por última vez ante el Sevilla donde falló el penalti que hubiera significado el empate azulgrana en el Pizjuán.

Once del Barça

Así, el Barça salta al césped del Estadi Olímpic Lluís Companys con: Szczesny; Kounde, Araujo, Eric y Balde; Casadó, De Jong y Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford. En el banquillo esperarán su oportunidad Diego Kochen y Eder Aller; Cubarsí, Gerard Martín y Xavi Espart; Bernal, Dro y Olmo; Lewandowski y Roony.

El partido lo dirigirá el colegiado riojano Miguel Sesma Espinosa, debutante en Primera División, y se podrá seguir como siempre minuto a minuto en SPORT.