Alineación del Barcelona contra el Copenhague para el partido de la fase liga de la Champions League

El FC Barcelona se mide al Copenhague en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, con el conocimiento de que solo una victoria puede servir para entrar en el top-8 que da la clasificación directa a octavos de final sin tener que pasar por la ronda de play-offs. Además, al haber ocho equipos empatados a trece puntos, la diferencia de goles se antoja crucial para ver como queda la tabla, por lo que el conjunto azulgrana deberá intentar golear.

De cara al encuentro en el Spotify Camp Nou, Hansi Flick arranca con un once muy reconocible teniendo en cuenta las bajas de Pedri por lesión y Frenkie de Jong por sanción, así como el hecho de que Ferran Torres ha entrado en la convocatoria a última hora.

Eric en el centro del campo

Pocas dudas había respecto a la alineación, aunque la principal era la posición de Eric Garcia, único jugador que ha disputado hasta el momento todos los encuentros de esta temporada. Finalmente, teniendo en cuenta que el técnico teutón no puede contar con Pedri ni con Frenkie, el medio del campo estará formado por Eric Garcia, Dani Olmo y Fermín, siendo el de El Campillo el mediapunta.

De esta manera, Gerard Martín arranca como titular en el centro de la defensa, con Pau Cubarsí como pareja en la zaga y Alejandro Balde y Jules Koundé en los laterales. El ex del Cornellà se impone así a un Ronald Araujo que todavía busca su primera titularidad tras su temporal retiro espiritual. Además, Marc Casadó arranca desde el banquillo, pese a haber sido el titular en el centro del campo contra el Real Oviedo.

Por otra parte, en la delantera serán Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal los que partan desde el inicio, con Ferran Torres esperando como suplente al haberse recuperado recientemente. Además, Marcus Rashford y Roony Bardghji esperarán tener opciones de jugar dependiendo de como avance el partido, con el sueco extramotivado por medirse a su ex equipo.

Alineaciones

Barça: Joan Garcia; Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Eric Garcia, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.