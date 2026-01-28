FC BARCELONA
Alineación del Barcelona contra el Copenhague para el partido de la fase liga de la Champions League
Hansi Flick escoge a sus once futbolistas para intentar lograr la clasificación directa a octavos ante el Copenhague
El FC Barcelona se mide al Copenhague en la última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, con el conocimiento de que solo una victoria puede servir para entrar en el top-8 que da la clasificación directa a octavos de final sin tener que pasar por la ronda de play-offs. Además, al haber ocho equipos empatados a trece puntos, la diferencia de goles se antoja crucial para ver como queda la tabla, por lo que el conjunto azulgrana deberá intentar golear.
De cara al encuentro en el Spotify Camp Nou, Hansi Flick arranca con un once muy reconocible teniendo en cuenta las bajas de Pedri por lesión y Frenkie de Jong por sanción, así como el hecho de que Ferran Torres ha entrado en la convocatoria a última hora.
Eric en el centro del campo
Pocas dudas había respecto a la alineación, aunque la principal era la posición de Eric Garcia, único jugador que ha disputado hasta el momento todos los encuentros de esta temporada. Finalmente, teniendo en cuenta que el técnico teutón no puede contar con Pedri ni con Frenkie, el medio del campo estará formado por Eric Garcia, Dani Olmo y Fermín, siendo el de El Campillo el mediapunta.
De esta manera, Gerard Martín arranca como titular en el centro de la defensa, con Pau Cubarsí como pareja en la zaga y Alejandro Balde y Jules Koundé en los laterales. El ex del Cornellà se impone así a un Ronald Araujo que todavía busca su primera titularidad tras su temporal retiro espiritual. Además, Marc Casadó arranca desde el banquillo, pese a haber sido el titular en el centro del campo contra el Real Oviedo.
Por otra parte, en la delantera serán Raphinha, Robert Lewandowski y Lamine Yamal los que partan desde el inicio, con Ferran Torres esperando como suplente al haberse recuperado recientemente. Además, Marcus Rashford y Roony Bardghji esperarán tener opciones de jugar dependiendo de como avance el partido, con el sueco extramotivado por medirse a su ex equipo.
Alineaciones
Barça: Joan Garcia; Alejandro Balde, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Eric Garcia, Dani Olmo, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.
- ¿Por qué el Barça no depende de sí mismo para entrar en el 'top-8' de la Champions?
- La indirecta de Dro al Barça en su presentación con el PSG
- Mercado de fichajes, hoy 28 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- El cabreo monumental de Gavi por la salida de Dro del Barça
- Aleix Garrido: 'Fueron meses duros, pero era el momento de tomar otro camino
- La decisión final del Barça sobre el fichaje de Etta Eyong
- Nico Williams ya no descarta nada
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio