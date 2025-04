Flick, en un dilema para armar el once contra el Inter

Para bien y para mal, el fútbol no para y eso significa que los jugadores del Barça no van a tener tampo tiempo como querrían para disfrutar de la épica conquista de la Copa del Rey en La Cartuja. Tras el partido, la prórroga y una fiesta que se alargó casi hasta la salida del sol, el partido frente al Inter de Milán ya está en la vuelta de la esquina y Hansi Flick deberá a partir de este lunes empezar a pensar en el once inicial.

Hasta siete jugadores de los que supuestamente apuntan a titulares este miércoles en la ida de semifinales de la Champions disputaron 100 minutos o más: Kounde, Cubarsí, Íñigo Martínez, Pedri, Lamine, Raphinha y Ferran. De hecho, de todos ellos solo Pedri y Ferran fueron sustituidos antes del final de los 120 minutos reglamentarios. El tinerfeño se ahorró 20 minutos, mientras que el de Foios solo cinco.

Teniendo en cuenta la mayúscula carga que la plantilla azulgrana ya llevaba encima -seis partidos en los últimos 18 días-, el maratón vivido en la final copera no hace más que llevar a los pupilos de Hansi al límite en el apartado físico. El problema es que no hay tiempo para lamentos, pues al Barça aún le esperan otras tres semanas seguidas con partido intersemanal. El triplete está a solo ocho encuentros pero el cansancio empieza a ser ya considerable.

Difícil ejercicio de equilibrismo

De cara al primer asalto contra el Inter, el técnico azulgrana deberá encontrar el punto de equilibrio. Y no es sencillo, pues debe ponderar múltiples factores. Por un lado, Flick necesita piernas frescas ante un Inter que destaca por su capacidad de despliegue. Además, las bajas de Casadó, Balde y Lewandowski provocan que la situación sea casi límite a nivel de efectivos, por lo que el 'staff' deberá minimizar riesgos de lesiones con jugadores cargados muscularmente.

Pero la realidad es que el envite contra el equipo de Inzaghi es prácticamente una final, por lo que no parece tampoco ni mucho menos un momento adecuado para reservar a nadie. El Barça está a 180 minutos de la final de Múnich y en el vestuario azulgrana todos tienen claro que es momento de hacer un esfuerzo. En Valladolid, partido en medio de la eliminatoria, sí puede haber un respiro para varios titulares. Pero difícilmente este miércoles en Montjuïc.

Las únicas dudas que parecen planear sobre el probable once culé residen en el lateral izquierdo y la mediapunta. Cubarsí e Íñigo disputaron los 120 minutos pero su brutal actuación, unida a la máxima confianza que les tiene el entrenador teutón, invita a pensar que ambos volverán a formar tándem contra al elenco italiano. Fresco, Araujo mantiene alguna opción de colarse en el once, aunque esta pasaría más por entrar junto a Pau y desplazar a Íñigo al lateral izquierdo, algo que ya hizo el vasco en el tramo final del partido en La Cartuja. Con todo, el escenario más probable sigue siendo que Gerard Martín se mantenga en el once y Flick repita zaga.

Fermín o Dani Olmo, la principal duda

En la medular, Pedri y De Jong tienen todos los números para repetir. Gavi sería la alternativa pero parece poco probable que el neerlandés vaya a arrancar en el banquillo. Sí podría haber alguna modificación en la mediapunta. Fermín podría entrar por Olmo, que quedaría como arma para la segunda mitad y sería dosificado tras los problemas físicos que ha arrastrado durante la temporada. Habrá que ver qué decide Flick cuando hable con el egarense para saber cómo se siente físicamente, pues ha salido hace nada de una lesión y ha acumulado dos titularidades en cuatro días.

Arriba, independientemente de cómo estén, Lamine y Raphinha serán titulares junto a un Ferran que sigue de dulce. Los tres acabaron exhaustos ante el Real Madrid pero la exigencia del partido ante el Inter convierte en prácticamente imposible la posbilidad de imaginar a alguno de los tres iniciando en el banquillo.