Alineación del FC Barcelona contra el Celta de Vigo para el partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025/26

Toca pasar página. Más de una semana después de caer eliminado de la Champions League a manos del Atlético de Madrid, el FC Barcelona ya tiene todos sus sentidos puestos en la Liga. El conjunto blaugrana lo tiene todo de cara para revalidar el título doméstico, pero el Real Madrid luchará para evitarlo, tal como ha dejado claro Álvaro Arbeloa en más de una ocasión, "hasta que las matemáticas nos digan que es imposible".

Hansi Flick y los suyos retoman su camino en el torneo de la regularidad con una visita del Celta de Viga al Spotify Camp Nou. El cuadro gallego llega al Estadi en uno de sus peores momentos de la temporada: encadena tres goleadas en contra, una en Liga frente al colista Oviedo y dos frente al Friburgo que han puesto fin a su sueño de la Europa League. Los de Claudio Giráldez afrontan el tramo final del curso con el objetivo de alcanzar la quinta posición de la tabla, aunque la victoria del Real Betis contra el Girona les ha alejado a cinco puntos de ella.

Con las bajas de Andreas Christensen, Marc Bernal y Raphinha, el Barça salta al terreno de juego con un once de garantías. Flick apuesta por una alineación formada por Joan Garcia en la portería; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Cancelo en la defensa; Eric Garcia, Pedri y Dani Olmo en el centro del campo; y Lamine Yamal, Ferran Torres y Gavi en el ataque. Toda la carne en el asador para intentar recuperar los nueve puntos de ventaja respecto al Real Madrid cuando solo queden seis jornadas.

Frenkie de Jong no saldrá de inicio en su tercer partido tras superar la lesión muscular que sufrió a finales de febrero, mientras que Flick se guarda para la segunda mitad a revulsivos como Rashford, Lewandowski o Fermín López.

Cabe recordar que, en el Spotify Camp Nou, el Barça ha ganado todos los partidos de Liga (11) que ha disputado. De hecho, los culés tampoco perdieron ni en el estadi Johan Cruyff ni en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Mantener esta buena racha en casa ayudaría y mucho al equipo blaugrana a ganar la Liga.

Alineación del FC Barcelona contra el Celta de Vigo

Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Gavi.

En el banquillo estarán Balde, Araujo, Lewandowski, Rashford, Casadó, De Jong, Szczesny, Roony, Kochen, Xavi Espart y Tommy.