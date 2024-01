La alineación del Barcelona ante el Betis

El FC Barcelona se juega seguir vivo en la lucha por LaLiga en su visita de este domingo a las 18.30h al Betis en Sevilla.

Los azulgranas no podrán contar con su defensa titular de la temporada pasada por la baja de Christensen, que no ha superó las molestias de la Copa y no entró en la lista de convocados para viajar a Sevilla y enfrentarse a los verdiblancos.

Ante esta situación, y como ya os adelantamos en SPORT, Xavi ha querido tirar de juventud con Pau Cubarsí en el eje de la zaga y no apostará por Sergi Roberto en el lateral como hizo el pasado jueves en el partido de Copa del Rey ante Unionistas. Además, Lamine Yamal también será titular en ataque por Joao Félix.

El técnico también tiene las bajas ya conocidas de Ter Stegen, Cancelo, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Gavi y Raphinha, por lo que tampoco tenía mucho más margen para elegir en su once ante el Betis. El egarense, como viene siendo habitual, tiró del filial en la convocatoria con Héctor Fort y Marc Guiu, que deberán esperar su oportunidad en el banquillo mientras Cubarsí vive su primera titularidad.

ONCE OFICIAL DEL BARÇA

Este es el XI de Xavi para el partido ante el Betis: Iñaki, Kounde, Cubarsí, Araujo, Balde; Gündogan, De Jong, Pedri, Lewandowski, Ferran y Lamine.