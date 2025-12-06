Alineación del Barcelona contra el Betis para la 15ª jornada de LaLiga

El Barça afronta esta tarde en La Cartuja (18.30 h; Movistar+) un duelo siempre exigente ante el Betis, después de una previa alterada por el retraso del vuelo debido a la niebla en Sevilla. Hansi Flick, sin embargo, responde con un once totalmente revolucionario que introduce cambios profundos en todas las líneas excepto en la defensa, que se mantiene estable.

En portería, Joan Garcia repite titularidad. El guardameta transmite mucha seguridad en los últimos partidos y se consolida como alternativa sólida. La zaga, la parte menos sorprendente del once, estará formada por Cubarsí y Gerard Martín en el eje —este último tras su partidazo en Liga ante el Atlético, donde incomodó a Julián—, con Balde y Koundé ocupando los laterales.

El centro del campo sí rompe cualquier guion. Eric García volverá a actuar como mediocentro defensivo pese a seguir con máscara tras su fractura nasal ante el Celta. Pedri regresa a la titularidad para aportar control y pausa, y la gran sorpresa es Roony Bardghji. Tras cinco partidos sin minutos, aparece como teórico mediocentro ofensivo, aunque su ubicación real es una incógnita en un once tan alterado que obliga a esperar al inicio para descifrar roles.

En ataque, Ferran Torres será la referencia, dejando a Lewandowski en el banquillo. Flick también reserva a Raphinha, sobresaliente ante el Atlético, pensando claramente en la Champions. La derecha será para Lamine Yamal, que quiere prolongar su gran estado de forma.

Alineación del Barcelona contra el Alavés

Barça: Joan Garcia; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Eric Garcia, Roony Bardghji, Pedri; Lamine Yamal, Rashford, Ferran Torres.