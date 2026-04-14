Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid en partido de Champions League

El FC Barcelona afronta una noche decisiva en Europa con la obligación de remontar el 0-2 de la ida si quiere meterse en las semifinales de la Champions League y lo hace con varias novedades inesperadas en su once inicial. Los de Hansi Flick tendrán el difícil reto de asaltar el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en un duelo correspondiente a la vuelta de los cuartos de final (21.00h; Movistar+ Liga). El partido estará marcado por el gran ambiente de remontada generado en los últimos días por la plantilla culé y una parroquia azulgrana totalmente entregada, que sueña con una noche europea para el recuerdo. Es más, en estos instantes hay un grandísimo ambiente por parte de los más de 2.000 aficionados desplazados en los aledaños del estadio.

El técnico alemán dejó entrever en rueda de prensa que una de las grandes novedades podría ser el regreso de Frenkie de Jong al once: "Frenkie está mejor que Bernal. Será difícil para Marc, Frenkie puede ser titular pero lo pensaremos y lo decidiremos esta tarde", pero hoy, por sorpresa, el holandés no será de la partida.

De esta manera, el equipo azulgrana ya tiene definido el once con el que afrontará el decisivo duelo europeo y saldrá de inicio con Joan bajo palos; una línea defensiva formada por Koundé, Eric, Gerard Martín y Cancelo; mientras que en el centro del campo estarán Pedri y Gavi, Fermin y llevando la manija del juego. En ataque, el técnico alemán apuesta por Lamine, Ferran Torres y Dani Olmo, en busca de los goles que permitan la remontada.

El encuentro estará dirigido por el colegiado Clément Turpin, con Jérôme Brisard al frente del VAR. Todo listo para una noche grande de Champions en la que el Barça no puede fallar si quiere seguir soñando.