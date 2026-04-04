Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid para el partido de LaLiga EA Sports

El FC Barcelona visita esta noche (21:00 horas) el Estadio Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports. Se trata del primero de los tres partidos en once días en que los blaugranas y colchoneros se verán las caras, junto a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League.

Los catalanes tienen una oportunidad de oro para dar un golpe sobre la mesa en LaLiga y ampliar considerablemente la distancia en la tabla respecto al Real Madrid, segundo clasificado. Los blancos han perdido esta tarde contra el Mallorca (2-1), por lo que una victoria del Barça en el Metropolitano ampliaría la distancia siete unidades en la clasificación a falta de ocho jornadas.

Para este encuentro, Hansi Flick ha decidido dar descanso a Marc Bernal en el centro del campo, dejando a Eric Garcia como hombre en el pivote del equipo, acompañado por Pedri y Fermín. De esta manera, la línea defensiva estará formada por Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la zaga, acompañados por Araujo y Cancelo en los laterales.

Arriba, en la delantera, hay una gran novedad y es la de Dani Olmo. El egarense se situará como falso '9', acompañado de Lamine Yamal desde el extremo diestro y Rashford, que suple al lesionado Raphinha en el carril izquierdo del ataque.

La alineación del Barça

Así pues, esta es el once inicial escogido por Hansi Flick para enfrentarse al Atlético de Madrid en la 30ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26: Joan Garcia; Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Eric Garcia, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Dani Olmo y Rashford.