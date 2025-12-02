La alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid para la jornada 19ª de LaLiga EA Sports

El Barça vuelve a LaLiga EA Sports tras ganar al Alavés en la pasada jornada y recuperar la iniciativa en la lucha por las posiciones altas después de que el Real Madrid se dejara dos puntos en Montilivi ante el Girona. Los de Hansi Flick reciben esta noche en Montjuïc al Atlético de Madrid (21.00h Movistar+ LaLiga) en un duelo de máxima exigencia para consolidar la reacción del equipo.

Respecto a la alineación de hoy, el técnico alemán apenas ha hecho ligeras modificaciones. En portería estará Joan García, que atraviesa un gran momento de forma y que sigue aportando una seguridad clave para el equipo en cada intervención.

La defensa estará formada por Balde, que aportará velocidad por la banda izquierda y tendrá un papel esencial para frenar las llegadas del Atlético. En el eje, Gerard Martín repite titularidad tras su excelente partido ante el Alavés. Flick, considera que está preparado para un choque de máxima exigencia. A su lado estará Cubarsí, indiscutible en los planes del técnico. Cerrando la línea defensiva estará Koundé, que vuelve al once tras haber sido suplente en el último encuentro.

El centro del campo contará con Eric García, que regresa a la medular después de que Gerard Martín vuelva a ocupar la posición de central. Estará acompañado por Olmo, que llega con confianza tras un doblete ante el Alavés y una actuación sobresaliente. También vuelve de inicio Pedri, que recupera la titularidad por fin tras su lesión y lo hace en un partido que exigirá al máximo su talento, creatividad y capacidad para controlar el ritmo del juego.

En ataque, Flick apuesta por un tridente joven, potente y con mucha calidad. Lamine Yamal llega muy enchufado y con el deseo de demostrar que puede desequilibrar incluso frente a una de las defensas más sólidas de Europa. En el centro jugará Lewandowski, un futbolista que suele rendir especialmente bien contra el Atlético. Completa el ataque Raphinha, de quien Flick explicó en rueda de prensa que solo había realizado los rondos en los últimos entrenamientos, pero que está preparado para disputar los 90 minutos.

Alineación del Barcelona contra el Alavés

Barça: Joan Garcia; Koundé, Gerard Martín, Cubarsí, Balde; Pedri, Olmo, Eric Garcia; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha.