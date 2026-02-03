Alineación del FC Barcelona contra el Albacete para los cuartos de final de la Copa del Rey

El FC Barcelona visita esta noche al Albacete Balompié en el Carlos Belmonte con el objetivo de lograr el billete para las semifinales de la Copa del Rey 2025/26. Después de eliminar a Guadalajara y Racing de Santander en las dos rondas previas, el equipo de Hansi Flick tiene una gran oportunidad de clasificarse para la eliminatoria previa a la gran final de la Cartuja, prevista para el próximo sábado 18 de abril.

El entrenador alemán ya avisó en la previa del encuentro que realizaría algunos cambios para gestionar los minutos de los futbolistas de la plantilla y así ha sido. Futbolistas de la segunda unidad como Ronald Araujo, Marc Bernal o Marcus Rashford entran en escena para demostrar que pueden ser importantes en el tramo decisivo de la temporada. Todos ellos forman parte de un once de garantías que incluye a algunos jugadores de la columna vertebral del equipo como Joan Garcia, De Jong o Lamine Yamal.

La mayoría de cambios de Flick son en la línea defensiva. Descansan Cubarsí, Koundé y Balde; entran Araujo, Gerard Martín y Cancelo. Todos estos cambios provocarán que el único 'superviviente' de la zaga respecto al último partido, el comodín Eric García, juegue en lateral derecho. En la medular, Marc Bernal sustituye a Fermín, por lo que Olmo adelantará su posición; en ataque, Lewandowski será el '9'.

El Albacete dejó claro ante el Celta de Vigo y sobre todo el Real Madrid que tiene muchos argumentos para creer en sus opciones de tumbar a cualquier conjunto de Primera División. De hecho, el cuadro manchego, dirigido por Alberto González, ha ganado los tres partidos que ha disputado tras eliminar a los blancos (frente a Cádiz, Real Valladolid y Real Zaragoza). Y lo ha hecho sin encajar ningún gol.

Las alineaciones del Albacete - FC Barcelona

FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Gerard Martín, Cancelo; Marc Bernal, De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford.

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona.