La alineación del Barça contra el Rayo Vallecano: Tres cambios estructurales de Flick

Tercera jornada de liga. El Barça busca el nueve de nueve y consoliodarse como el líder de la competición de la regularidad. Los blaugranas arrancaron con goleada (0-5) al Elche y un triunfo corto (2-0) contra el Athletic Club.

Jules Koundé, Christensen y Dani Olmo son las novedades blaugranas en este partido.

Xavi Espart sumará su tercera titularidad consecutiva mientras que Eric, Gerard y Fermín pierden la titularidad por primera vez en lo que va de temporada.

Hansi Flick, entrenador del Barça / Gorka Urresola

Hansi Flick ha decidido presentar este once para lograr otra victoria en el Spotify Camp Nou: Joan, Koundé, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Olmo, Lamine, Raphinha y Gordon.

Contra el Athletic Club el pasado jueves el técnico alemán realizó tres cambios respecto a la primera alineación del Martínez Valero. Cubarsí, Pedri y Gordon entraron en el equipo supliendo a Christensen, Gavi y Adeyemi. Hoy Hansi vuelve a limitar las rotaciones a tres elementos.

Flick está feliz con Gordon / Valentí Enrich

Christensen entra por Gerard Martín, Koundé por Eric mientras que la inclusión de Olmo tiene como consecuencia que Fermín descanse de inicio.

Rodri todavía no se estrenará de inicio mientras queni Joao Cancelo ni Balde están todavía listos, según Flick, para arrancar como titulares. Los fijos para Flick , hasta el momento, son Joan, Espart, Bernal, Lamine y Raphinha.

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Es curioso que el Barça vuelve a jugar con dos diestros en la banda izquierda (Espart y Gordon) mientras que los tres zurdos juegan por dentro (Bernal y Raphinha) oen la derecha (Lamine).