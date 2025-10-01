Alineación del Barça contra el PSG para el partido de Champions League

Ante ustedes, uno de los partidos más esperados del año. El Barça de Hansi Flick contra el PSG de Luis Enrique. El duelo que tantos ansiaban ver el curso pasado tendrá lugar, eso sí, en un contexto mucho menos épico, ya que apenas nos encontramos en el inicio de la fase de la liga de la Champions League.

El conjunto blaugrana llega al partido tras lograr derrotar al Newcastle gracias a un magnífico doblete de Marcus Rashford, mientras que los parisinos golearon en la primera jornada en la Atalanta, que no tuvo respuesta alguna al vendaval de los de Luis Enrique.

Había expectación por los onces que pondrían en liza ambos técnicos debido a las bajas de ambos equipos. En el lado del Barça, Flick no podrá contar con Ter Stegen, Gavi, Fermín López, Raphinha y Joan García. Luis Enrique, por su parte, tendrá que apañárselas sin Doué, Dembélé, Kvaratskhelia y Marquinhos.

Finalmente, Flick opta por un once en el que lo más llamativo es el regreso de Lamine Yamal a la titularidad. Tras disputar unos minutos en los que fue decisivo ante la Real Sociedad, el extremo regresa a una alineación inicial que estará compuesta por: Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

El técnico alemán opta por poner a dos centrales con buena salida de balón como Eric García y Pau Cubarsí, dejando en el banquillo a Araujo y Christensen. Arriba, Ferran Torres le ha ganado la partida a Lewandowski, que esperará su momento en el banco. El resto del equipo es el esperado, con Balde, recién salido de una lesión, en el banco.

Por lo que respecta al PSG, Luis Enrique no ha tenido otra opción que adaptarse a las bajas. Zabarnyi acompañará a Pacho en sustitución de Marquinhos y Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves formarán el ya conocido centro del campo ideal del conjunto parisino. Las sorpresas están arriba, con la titularidad de Mbaye (17 años, nacido en 2008) en la derecha y Mayulu (19 años, nacido en 2006) en la punta de ataque. Ambos fueron titulares en el último partido de Ligue 1 ante el Auxerre.

Alineaciones del Barça y el PSG

Barça: Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

PSG: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves, Mbaye, Mayulu y Barcola.

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).

Estadio: Estadi Olímpic Lluis Companys de Montjuic.

Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League