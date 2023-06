Esta es la alineación del Barça para medirse al Vissel Kobe

El conjunto azulgrana despide la temporada 2022-2023 en un partido amistoso en Japón Balde, Araujo, Pedri, Busquets y Jordi Alba no han acudido a la cita

El FC Barcelona despide la temporada en Japón con el amistoso frente al Vissel Kobe de Andrés Iniesta, en un partido que servirá para que el conjunto azulgrana se reencuentre con uno de sus mitos y para ver a los jugadores que menos minutos han tenido a lo largo de la temporada. Xavi ha introducido muchas rotaciones teniendo en cuenta que se trata de un amistoso y que los futbolistas apenas han tenido tiempo para recuperarse del 'jet lag'.

El Barça viajó en dirección a Japón justo después de terminar el último partido de Liga ante el Celta y solo ha tenido unas pocas horas para aclimatarse a la hora nipona. Así, Xavi tirará de toda o casi toda la plantilla para disputar este último choque de la campaña 2022-2023, incluido un Julián Araujo que tendrá tener sus primeros minutos con la camiseta del Barça. También estarán en el once Pau Prim, Pablo Torre y Dani Rodríguez.

Con los que no cuenta es con Pedri, Araujo, Balde, Jordi Alba y Busquets, que no viajaron a Vigo y tampoco lo han hecho a Japón. Los tres primeros no están por lesión mientras que los dos capitanes, que ya anunciaron su adiós del Barça a final de temporada, se han ahorrado sus dos últimas visitas.

Este es el once del Barça para enfrentarse al Vissel Kobe: Iñaki Peña; Julián Araujo, Frenkie de Jong, Eric García, Marcos Alonso; Pau Prim, Kessie, Pablo Torre; Dani Rodríguez, Lewandowski y Ansu Fati.

Este es el once del Vissel Kobe: Maekawa; Takahashi, Ozaki, Osaki, Hatsuse; Samper, Saito, Iniesta; Yuruki, Sasaki y Lincoln.